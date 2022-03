Marzec 2022 to pierwszy miesiąc, w którym podatnicy będą musieli zmierzyć się z ustaleniem wysokości składki zdrowotnej. W jaki sposób mogą ją obliczyć ryczałtowcy? Odpowiedź znajdziesz w tym artykule.

Przeczytaj także: Nowa składka zdrowotna przedsiębiorcy. Kto ile straci?

Procent składki zdrowotnej dla tej formy opodatkowania nie ulega zmianie i wciąż wynosi 9 proc. Niemniej jej wysokość uzależniona jest obecnie od innej podstawy wymiaru. Tu bowiem wyznacznikiem jest przychód danego przedsiębiorcy, dla którego ustalono trzy limity – do 60 tys. złotych, pomiędzy 60 a 300 tys. złotych oraz powyżej 300 tys. złotych – mówi Teresa Warska, specjalista ds. księgowości w Systim.pl.

Kliknij, aby powiekszyć fot. whitelook - Fotolia.com Polski Ład: ryczałt ewidencjonowany a składka zdrowotna Przedsiębiorca na ryczałcie płaci 9 proc. składkę zdrowotną. Podstawa wymiaru składki uzależniona jest od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kw. poprzedniego roku (dla składki płaconej w 2022 r. jest to 6221,04 zł) oraz przychodu danego przedsiębiorcy. W zależności od przychodu podstawa wymiaru składki wynosi: 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia dla rocznych przychodów poniżej 60 tys. zł, 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - pomiędzy 60 a 300 tys. zł oraz 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia - powyżej 300 tys. zł.

Na mocy nowych przepisów wprowadzono mechanizm dwukrotnego obliczania składki zdrowotnej za dany rok kalendarzowy. Sprawia to, że ustalenie wymiaru składki zdrowotnej składa się z dwóch etapów. Jednym z nich jest bieżące obliczanie miesięcznej wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, drugim zaś jest określenie wysokości tejże składki za cały poprzedni rok po zakończeniu roku bieżącego – tłumaczy Warska z Systim.pl

W takiej sytuacji podatnik rozlicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne od podstawy wymiaru, która obowiązuje dla kolejnego progu. Jeśli zdarzy się jednak, że przekroczone zostaną kwoty przychodu albo 60 tysięcy bądź 300 tysięcy, wtedy przedsiębiorca nie koryguje rozliczeń za poprzednie miesiące – dodaje ekspertka.

W świetle nowych przepisów Polskiego Ładu od stycznia 2022 zmianie uległa wysokość składki zdrowotnej . Choć w latach ubiegłych była ona stała, obecnie uzależniona jest ona od formy opodatkowania, a także wysokości przychodu. Z racji tego, iż zmiana objęła również przedsiębiorców na ryczałcie ewidencjonowanym, wielu z nich zastanawia się, jak obliczyć wymiar tejże składki.Trzy odrębne podstawy wymiaru składki to jednak nie koniec zmian, które czekają na ryczałtowców. Jak bowiem wskazuje art. 81 ust. 2e ustawy o ubezpieczeniu zdrowotnym, koniecznym stało sięCo istotne, jeśli suma miesięcznych składek będzie mniejsza od rocznej składki, przedsiębiorca będzie zobligowany do, zaś w przypadku, gdy składka będzie większa niż suma miesięcznych składek, wtedy nastąpiJak wskazuje ustawa o Polskim Ładzie, zadla ryczałtowców należy przyjąć przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z IV kw. poprzedniego roku, które - zgodnie z obwieszczeniem GUS - wyniosło w tym okresie. To właśnie ta kwota jest obowiązującą przy wyliczeniach wymiaru powyżej wspomnianej składki.Na koniec warto nadmienić, że przy obliczaniu wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne można odliczyć – od podstawy wymiaru – opłacone przez podatnika. Przedsiębiorca nie uwzględnia również przychodów osiągniętych w okresie