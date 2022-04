Ile trzeba czekać na zwrot podatku i do kiedy uregulować niedopłatę?

W tym roku podatnicy mają o dwa dni więcej na rozliczenie się z podatku dochodowego. 30 kwietnia wypada w sobotę, dlatego ostateczny termin na złożenie rocznej deklaracji upływa 2 maja. Warto jednak z fiskusem rozliczyć się jak najszybciej. Dzięki temu szybciej można otrzymać zwrot nadpłaconego podatku. Terminowe rozliczenie pozwoli też uniknąć konsekwencji karno-skarbowych i konieczności płacenia odsetek za zwłokę w wyrównaniu niedopłaty podatku.

Przeczytaj także: 5 najczęstszych błędów przy wypełnianiu zeznań PIT

Ile trzeba czekać na zwrot podatku?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Ile trzeba czekać na zwrot podatku? Im szybciej rozliczymy się z fiskusem tym szybciej otrzymamy zwrot nadpłaconego podatku. Ważny jest jednak także sposób, w jaki złożymy zeznanie podatkowe. Jeśli podatnik zdecyduje się na wysyłkę pocztą lub osobiste złożenie deklaracji w Urzędzie Skarbowym, to pieniądze z nadpłaty podatku otrzyma w ciągu 3 miesięcy. Wysłanie PIT drogą elektroniczną skraca czas oczekiwania na zwrot podatku do 45 dni. Dodatkowo uprzywilejowani są posiadacze Karty Dużej Rodziny. W ich przypadku termin na zwrot wynosi maksymalnie 30 dni. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Do kiedy trzeba uregulować niedopłatę?

Z reguły im szybsze złożenie zeznania podatkowego, tym krótszy czas oczekiwania na zwrot podatku. Dlatego najlepiej nie zwlekać z wysłaniem rozliczenia. W 2022 roku dostępna jest usługa automatycznego zwrotu nadpłaty z rocznego rozliczenia PIT . Jeśli kwota zwrotu nie przekracza 5 tys. zł i pracownik urzędu nie musi jej weryfikować i zaakceptować, to jest onaprzez systemJeśli podatnik zdecyduje się na wysyłkę pocztą lub osobiste złożenie deklaracji w Urzędzie Skarbowym, to pieniądze z nadpłaty podatku otrzyma w ciągu 3 miesięcy.na zwrot podatku do. Dodatkowo uprzywilejowani są posiadacze Karty Dużej Rodziny. W ich przypadku termin na zwrot wynosi maksymalnie 30 dni.Ważne jest to, że w przypadku gdy podatnik decyduje się na(dotyczy tylko PIT-37 lub PIT-38),licząc od 2 maja 2022 r., czyli do 3 sierpnia 2022 r.wykazanego do zapłaty (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39) za 2021 r.Wpłaty trzeba dokonać na indywidualny rachunek podatkowy (mikrorachunek). Jeśli rozliczenie zostanie złożone automatycznie, bez ingerencji ze strony podatnika, to urząd poinformuje go o kwocie należnej do zapłaty. Mimo wszystko warto się zalogować do „ Twój e-PIT ” i sprawdzić, czy niedopłata wystąpiła. Jeśli tak, można ją też zapłacić przez tę usługę.