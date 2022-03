PIT 2021 - jak zyskać najwyższy możliwy zwrot podatku

Zwrot podatku dla rodziny z dwójką dzieci może wynieść ponad 3 tys. złotych. Natomiast rodzice z czwórką dzieci korzystający z różnych ulg i odliczeń, mogą otrzymać nawet 9 600 tys. złotych - wyliczają analitycy z e-pity. Wysoki zwrot podatku jest możliwy tylko wtedy, gdy uwzględnimy wszystkie przysługujące nam ulgi. Dlatego wstępnie wypełnioną deklarację podatkową, dostępną w usłudze Twój e-PIT należy dokładnie przeanalizować i wpisać do niej niezbędne odliczenia. Sprawdź jak to zrobić.

Sprawdź dane i dodaj ulgi

poprawnie wpisanych wszystkich przychodów,

uwzględnienie wszystkich przysługujących ulg,

przekazania 1% na wybraną OPP,

otrzymania najwyższego zwrotu podatku,

zapłacenia najniższego podatku.

Rozliczenie i wysoki zwrot w trzech prostych krokach

Istnieją przypadki, w których kontrola PIT jest obowiązkowa i deklaracja pozostawiona bez modyfikacji lub akceptacji jej pierwotnej wersji spowoduje sankcje karne. Jeśli pozostawimy rozliczenie bez żadnych zmian, możemy też być stratni, ponieważ moglibyśmy zapłacić niższy podatek, niż wynika to z deklaracji przygotowanej w usłudze Twój e-PIT. Dodatkowo, jeżeli chcemy przekazać 1% podatku do konkretnej organizacji Pożytku Publicznego, to musimy ją wybrać samodzielnie – wyjaśnia Artur Kaczmarek, ekspert firmy e-file, producenta programu e-pity.

Rodzice mogą otrzymać nawet 9 tys. złotych

Przykładowo rodzina z dwójką dzieci korzystająca z ulgi prorodzinnej, internetowej (360 zł u każdego z nich) i ulgi rehabilitacyjnej (utrzymanie samochodu - po 2280 zł, wydatki na leki 500 zł) oraz darowizny (500zł), w której mąż posiada umowę o pracę (50 000 zł brutto przychód), a żona umowę o pracę przez część roku (3 miesiące) z przychodem 10000 brutto, może liczyć przy wspólnym rozliczeniu na zwrot podatku w kwocie ok. 3 290,00 zł - wyjaśnia Artur Kaczmarek, ekspert z epity.pl. – Natomiast w przypadku rodziny z czwórką dzieci korzystającej z ulgi prorodzinnej, na internet (po 300 zł przez każdego z małżonków) oraz darowizny (400 zł) i którzy korzystali z ulgi na termomodernizację domu z wydatkami 15.000 zł, kwota zwrotu może wynieść nawet 9.600 zł zł. Przy założeniu, że zarobki wyglądają następująco: mąż – umowa o pracę 50 000 zł brutto, żona – umowa o pracę 80000 zł – dodaje Artur Kaczmarek.

Zmiany w rozliczeniach

W usłudze Twój e-PIT propozycja rocznego rozliczenia wstępnie przygotowana przez Ministerstwo Finansów pobierana jest z portalu podatki.gov.pl. Zawiera ona informacje o przychodach z PIT-11, przesłanych przez pracodawców i innych płatników PIT. Zanim jednak zatwierdzisz i wyślesz wstępnie przygotowane rozliczenie przez fiskusa, należy dokładnie sprawdzić i uzupełnić je o brakujące informacje. Podpowiadamy, na co warto zwrócić szczególną uwagę.Korzystając z usługi Twój e-PIT koniecznie sprawdź, czy wszystkie wpisane dane są poprawne, możesz to zrobić w dowolnym programie do rozliczeń podatku np. e-pity. Weryfikacja danych i wyliczeń w zeznaniu podatkowym to gwarancja:Wczytaj przygotowany przez fiskusa PIT do programu e-pity i dokładnie zweryfikuj przychody, koszty uzyskania oraz wpisz wszystkie przysługujące Ci ulgi i odliczenia.Podatnicy na złożenie właściwego rozliczenia z uwzględnionymi ulgami i odliczeniami mają czas do 2. maja 2022 r. Po tym czasie Krajowa Administracja Skarbowa automatycznie zaakceptuje zeznania PIT-37 i PIT-38, które przygotowała na podstawie posiadanych danych.W przypadku uzupełniania ulg i odliczeń od podatku warto zwrócić uwagę na wszystkie opcje, które nam przysługują, by uzyskać możliwie jak największy zwrot podatku. Najczęściej są to odliczenia od dochodu, do których należą m.in. wpłaty na IKZE, ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa oraz ulga termomodernizacyjna.Ostatnim etapem uzupełniania rozliczenia podatkowego jest wskazanie Organizacji Pożytku Publicznego, której przekażesz 1% podatku, wpisując jej numer KRS. Następnie możesz przesłać PIT elektronicznie do systemu e-Deklaracje w programie e-pity. Kiedy Twoja deklaracja przejdzie pomyślnie weryfikację, otrzymasz UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Oczekuj zwrotu podatku w ciągu 45 dni od przesłania swojego rozliczenia drogą elektroniczną.W sposobie rozliczania zeznań podatkowych za rok 2021 nastąpiły pewne zmiany. Jedna z modyfikacji dotyczy ulgi abolicyjnej , która dotychczas nie była limitowana, natomiast od zeszłego roku jej maksymalna wysokość nie może przekroczyć kwoty zmniejszającej podatek – 1360 zł. Ograniczenie to nie ma jednak zastosowania w przypadku osób, których zarobki pochodzą z umów o pracę lub zlecenie, kontraktów o zarządzanie lub kontraktów menedżerskich wykonywanych poza terytorium lądowym państw.Rok 2021 przyniósł również zwolnienie z opodatkowania dla osób, które nie ukończyły 26. roku życia – mogą one z niego skorzystać z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej lub stażu uczniowskiego.