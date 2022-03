Rozliczenia roczne PIT: 10 rzeczy, o których warto wiedzieć

W okresie rozliczania podatku za 2021 rok warto pamiętać o kilku zasadach, które pomogą w korzystnym załatwieniu spraw z fiskusem. Księgowa inFaktu Joanna Grochala przygotowała zestawienie 10 ciekawostek dotyczących PIT. Specjalistka wskazuje m.in. kto nie ma obowiązku składania PIT, przypomina o możliwości wspólnego rozliczenia się dla nowożeńców, a także wyjaśnia jak prawidłowo skorzystać z różnych ulg, w tym na internet czy rodzinnej.

Przeczytaj także: PIT 2021 - jak zyskać najwyższy możliwy zwrot podatku

Podatnik ma prawo odliczyć od podatku wydatki na internet do kwoty 760 zł. Co ważne, w przypadku małżonków ulga dotyczy każdego z nich osobno. Jednak nie oznacza to, że mogą obydwoje odliczyć po 760 złotych, jeśli tyle łącznie kosztuje ich dostęp do internetu. Nie można też podwajać wymiaru ulgi i od łącznych dochodów małżonków odliczać razem 1520 zł. Odliczenie przysługuje łącznie tylko na kwotę, na którą posiada się prawidłowo wystawione faktury.pan Jan ma faktury za korzystanie z internetu na 760 zł. W zeznaniu rocznym małżonkowie stwierdzają, że ulga przysługuje im obojgu, więc każde z nich ma po 760 zł do odliczenia. Niestety, będzie to błąd. Wydają 760 i razem mają do odliczenia tylko tę kwotę.Jeżeli podatnik nie prowadzi działalności gospodarczej i nie zarobił w danym roku ani złotówki lub uzyskał wyłącznie przychody zwolnione z opodatkowania, to nie ma obowiązku składać zeznania podatkowego. Dotyczy to także tych, którzy w poprzednich latach osiągali przychody i składali zeznanie.Jeżeli podatnik dolicza do swoich dochodów także dochody osiągnięte przez małoletnich dzieci, to składa PIT-36 – nawet jeśli uzyskuje wyłącznie przychody, które normalnie rozliczyłby na PIT-37 , a więc przychody z umowy o pracę, umowy zlecenie, zasiłków czy emerytur. Podatnik nie może jednak doliczyć w zeznaniu tych dochodów dziecka, które pochodzą z pracy (również ze zlecenia, dzieła itp.), stypendiów oraz przedmiotów oddanych dziecku do swobodnego użytku.Pan Jan ma syna Karola, który nie ukończył jeszcze 18 lat. Karol dostał od ojca rower, który sprzedał miesiąc po otrzymaniu. Przychód ten rozliczy Karol Kowalski, a nie ojciec, gdyż rower został oddany dziecku do swobodnego użytku. Karol musi więc złożyć własne roczne zeznanie podatkowe PIT.Ulga prorodzinna przysługuje również za rok, w którym dziecko ukończyło 18. rok życia i 25. w przypadku dzieci uczących się.Jeśli w lipcu 2021 r. Karol - student politechniki kończy 25 lat, w roku 2021 rodzice mogą ostatni raz skorzystać z ulgi prorodzinnej – proporcjonalnie za miesiące do daty 25. urodzin dziecka.Wspólne rozliczenie PIT jest możliwe także wtedy, gdy dochody uzyskuje tylko jedno z małżonków.pan Jan pracuje, pani Janina opiekuje się dziećmi w domu. Pan Jan zarobił 120 tys. zł. W tej sytuacji może rozliczyć się wspólnie z żoną, która nie uzyskała w tym roku przychodów i dzięki temu pozostanie w najniższym progu podatkowym (17%).Od 2021 roku wspólnie mogą się rozliczyć także osoby będące w związku małżeńskim – nawet jeśli był to tylko 1 dzień w danym roku. Wcześniejsze przepisy pozwalały złożyć wspólne zeznanie podatkowe dopiero w drugim roku po ślubie. Ważne jest, by w okresie, za który będzie dokonywane rozliczenie, trwała wspólność majątkowa.Jeżeli podatnik nabył grunt, a następnie wybudował na nim budynek, to do obliczenia 5 letniego okresu, po którym sprzedaż nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, decydująca jest data nabycia gruntu, a nie data wybudowania budynku. Sprzedaż domu po 5 latach od końca roku, w którym nabyto grunt nie będzie podlegała opodatkowaniu.Jeżeli podatnik cały rok miał zawieszoną działalność gospodarczą i nie zarobił w tym czasie ani złotówki, to i tak musi złożyć roczne zeznanie podatkowe.Jeżeli podatnik składa deklarację w postaci papierowej i jej nie podpisze, będzie to traktowane jako błąd formalny, który musi zostać uzupełniony.Ustawodawca za "deklaracje" uznaje wszystkie formularze podatkowe składane przez podatników, nawet jeżeli zawierają braki formalne. W praktyce często zdarza się, że urzędnicy, w ramach czynności sprawdzających informują podatnika, że musi złożyć podpis. Warto też jednak samemu o tym pamiętać – jeżeli brak nie zostanie uzupełniony, to deklaracja nie wywoła skutków prawnych.Pracownik powinien do 28.02 otrzymać od pracodawcy PIT-11 . Jeżeli jednak się tak nie stało, to i tak musi wypełnić roczną deklarację podatkową. Warto pamiętać, że PIT-11 nie decyduje o tym, jakiej wysokości podatek powinien być opłacony, może też zawierać błędy. Podatnik sam odpowiada za prawidłowe wypełnienie deklaracji rocznej PIT.