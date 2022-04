Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2021 rok i jaki formularz wybrać? © fot. mat. prasowe

Choć za ustawowy dzień złożenia deklaracji należy przyjąć dzień 30 kwietnia, to jednak w tym roku – z racji tego, iż dzień ten wypada w sobotę - zgodnie z art. 12 par. 5 Ordynacji podatkowej, termin ten ulega przesunięciu. Deklaracje podatkowe właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych trzeba zatem złożyć najpóźniej do dnia 2 maja 2022 roku. O jakie dokładnie deklaracje chodzi?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Do kiedy należy rozliczyć PIT za 2021 rok i jaki formularz wybrać? Deklaracje podatkowe za 2021 rok właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych należy złożyć najpóźniej do dnia 2 maja 2022 roku. Mowa tutaj o pięciu zeznaniach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39.

Mowa o pięciu zeznaniach:jest przeznaczony dla tych podatników, którzy prowadzili działalność gospodarczą opodatkowaną na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej. Powyższy formularz wypełniają także te osoby, które uzyskały przychody z tytułu: najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze. Na deklaracji tej rozlicza się także przychody osób małoletnich.dedykowany jest z kolei tym podatnikom, którzy opodatkowali swoje dochody podatkiem liniowym.– mówi Szymon Kwasigroch, specjalista ds. księgowości w Systim.pl.– dodaje ekspert.składają te osoby, które uzyskały przychody na podstawie umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych objętych podatkiem PIT. Formularz ten muszą wypełnić także ci podatnicy, którzy w 2021 roku osiągnęli wynagrodzenie pochodzące ze stosunku pracy, stosunku służbowego, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej.– twierdzi Kwasigroch z Systim.pl.Specyficzna jest. Służy ona bowiem do wykazania dochodu (straty) uzyskanych z. Formularz ten jest właściwy również dla tych osób, które rozliczają przychody z tytułu objęciabądź też zWarto w tym miejscu podkreślić, iż w sytuacji, w której podatnik nie wypełni samodzielnie oraz nie złoży wspomnianych wyżej zeznań PIT-37 i PIT-38, w przypadku rządowej usługi Twój e-PIT zeznania te zostaną automatycznie zaakceptowane oraz uznane za złożone w ustawowym terminie.Ostatnim z formularzy jest. Służy ona do wykazania dochodu z odpłatnej sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych oraz z zamiany nieruchomości i praw. Deklaracji tej podatnik nie składa w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu (nawet, jeśli nieruchomość została sprzedana w jego trakcie). Co ważne, na formularzu składanymnależy wykazać przychód ze sprzedaży tych nieruchomości, które zostały