5 pytań o rozliczenie z kryptowalut

Majówka to wyczekiwany przez wielu moment w roku - jest to jednak również ostatni dzwonek na złożenie corocznych deklaracji podatkowych. A jak mawia sławna maksyma, są one jedną z niewielu pewnych w życiu rzeczy. Poprawne ich wypełnienie może być jednak wyzwaniem, szczególnie dla osób, które w ubiegłym roku zaczęły swoją "przygodę" z kryptowalutami. Na co warto zwrócić uwagę? Poniżej przygotowane przez platformę Zonda odpowiedzi na pięć najczęstszych pytań.

1. W 2021 nie sprzedałem kryptowalut, które posiadam. Czy w takim razie powinienem zapłacić podatek?

2. W 2021 roku dokonałem zakupu kryptowalut, natomiast do końca roku nie sprzedałem ich. Czy muszę to zgłosić do skarbówki?

3. Jaka stawka podatkowa od kryptowalut obowiązuje?

4. Czy powinienem mieć jakieś dowody transakcji kryptowalutowych?

5. Tych formalności jest bardzo dużo. Jak ułatwić sobie rozliczenie podatku i czy w ogóle warto się rozliczać?

Obowiązek podatkowy powstaje,: złotówki lub inny prawny środek płatniczy, np. papiery wartościowe. Niezależnie od tego, czy po prostu dochodzi do wymiany na inną walutę, czy też w ten sposób podatnik dokonał płatności za towar, usługę, prawo majątkowe, czy uregulował własne zobowiązania – od każdej takiej transakcji z wykorzystaniem kryptowalut należy odprowadzić daninę, ponieważ jest ona traktowana jako dochód.W przypadku jeżeli kryptowaluta została wymieniona na walutę inną niż polskie złote, podatnik musi oszacować wartość transakcji w PLN po kursie z dnia transakcji w celu określenia podatku, który powinien zapłacić. Niestety, możliwość wymieniania kryptowalut bezpośrednio na złotówki bez walut pośredniczących po drodze (np. EUR) wciąż jest ograniczona.Należy pamiętać, że waluty cyfrowe emitowane przez banki centralne nie są kryptowalutami w rozumieniu obowiązku podatkowego. Stablecoiny są kryptowalutami, bo nie są emitowane przez oficjalne instytucje.W sytuacji gdy podatnik wymieniał kryptowaluty na inne kryptowaluty, przelewał je między giełdami lub portfelami, lub po prostu trzymał je na koncie bez dysponowania nimi w jakikolwiek sposób, wciąż warto to zgłosić Urzędowi Skarbowemu w tym roku kalendarzowym. Wykazanie takich transakcji jako koszt uzyskania przychoduna rozliczeniu w roku, w którym zdecydujemy się sprzedać kryptowalutę lub wymienić ją na pieniądz tradycyjny. W przeciwnym bowiem razie w roku, w którym zgłosimy sprzedaż kryptowaluty,. Jeśli w tym roku podatnik znajdzie się w takiej sytuacji – że zgłosił sprzedaż bez uprzedniej informacji o kupnie – najlepszym rozwiązaniem jest złożenie formularza PIT-38 za rok, w którym doszło do nabycia kryptowaluty, razem z pismem, w którym wyrazimy „ czynny żal ” za przeoczenie.Jeśli w danym roku podatnik poniósł stratę, nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu, ale w przypadku, gdy zdecyduje się na poinformowanie urzędu o niezrealizowanych zyskach, Urząd może się zwrócić z prośbą o przybliżenie działań podjętych na rynku kryptowalutowym w poprzednich latach przez podatnika. To kolejny powód, dla którego warto co roku uwzględniać transakcje z wykorzystaniem cyfrowych zasobów w deklaracji PIT-38.Wysokość należnego podatku za uzyskanie dochodu z kryptowalut wynosi 19 procent. Jest to stała wartość, niezależna od wysokości dochodów, z jednym wyjątkiem: jeśli podatnik przekroczy milion złotych dochodu, od nadwyżki powyżej miliona powinien uiścić daninę solidarnościową (4 proc.).Tak. Aby ułatwić sobie rozliczenie z Urzędem Skarbowym, dobrze jest przechowywać dowody wszystkich transakcji w kryptowalutach – np. w formieczy. Przepisy nie definiują dokładnie, jaka powinna być forma dokumentacji – ważne jest, aby było widoczne, że nie dokonano żadnej ingerencji w nią. Może to więc być np. zapis z systemu transakcyjnego czy dowód dokonania przelewu w formie zabezpieczonego dokumentu PDF lub zrzutu ekranu, który nie był edytowany.Rzeczywiście, formalności jest sporo – a do tego giełdy kryptowalutowe nie mogą wystawiać PIT-ów, tak jak to jest np. w przypadku brokerów bankowych. W przypadku pytań zawsze można jednak zwrócić się do działu obsługi klienta podmiotu, w którym przechowujemy nasze zasoby.Mimo tego, zdecydowanie warto raportować transakcje z wykorzystaniem kryptowalut na bieżąco, aby uniknąć nieprzyjemnych sytuacji. W kontekście ubiegłorocznego wzrostu popularności cyfrowych walut, pewne jest, że w tym roku fiskus może być bardziej zainteresowany tym, czy wszyscy odprowadzają należne państwu daniny. A ma na to dużo czasu – na przedawnienie obowiązku podatkowego można liczyć dopiero po 5 latach, w praktyce 6.