Zbliża się koniec terminu składania deklaracji podatkowych za 2021 rok. Nie każdy jednak będzie musiał złożyć PIT za zeszły rok. Lista zwolnień jest długa i obejmuje między innymi: odszkodowania, stypendia, dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zasiłek z tytułu narodzin dziecka czy nagrody.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie dochody są zwolnione z PIT?

Kto nie musi składać rocznego zeznania podatkowego?

Czy korzystanie z ulgi dla młodych zawsze zwalnia z obowiązku złożenia PIT?

Kiedy warto złożyć PIT zerowy?

Jak uzyskać z urzędu skarbowego zaświadczenie o braku dochodów?

Co grozi za niezłożenie deklaracji podatkowej?

Jakie dochody są zwolnione z PIT?

Szeroki katalog zwolnień obejmuje także odprawy pośmiertne, zasiłki pogrzebowe, jak również niektóre stypendia i świadczenia wypłacane przez uczelnie wyższe. „Abolicją” objęte są również diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, ale tylko do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 3000 złotych – wylicza Szymon Kwasigroch z Systim.pl.

Bez PIT przed 26. rokiem życia dla określonego limitu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mattz90 - Fotolia.com Kto nie musi składać PIT? Nie każdy musi złożyć PIT za zeszły rok. Lista zwolnień jest długa i obejmuje między innymi: odszkodowania, stypendia, dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku, zasiłek z tytułu narodzin dziecka czy nagrody.

Zerowy PIT – składać czy nie składać?

W świetle prawa podatkowego nie jest to działanie zabronione. Często podatnicy decydują się na złożenie zerowej deklaracji PIT, ponieważ chcą uzyskać z Urzędu Skarbowego zaświadczenie o braku dochodów. Jak bowiem stanowi art. 306i § 1 Ordynacji podatkowej, podstawą do wydania tego zaświadczenia jest właśnie złożona deklaracja roczna – dodaje.

Konsekwencje za niezłożenie deklaracji

Kwota, na którą została uszczuplona lub narażona należność publiczno-prawna nie może przekraczać 5-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli obecnie 9 250 złotych. Kara grzywny wyniesie wtedy od 185 złotych do 37 000 złotych.

Zgodnie z treścią ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,. Co ważne, podatkowe przepisy zawierają bardzo pokaźny katalog takich dochodów oraz przychodów. Zaliczają się do nich między innymi, jak chociażby jednorazowy zasiłek z tytułu narodzin dziecka, dofinansowanie do opłaty za pobyt dziecka w żłobku , rodzinny kapitał opiekuńczy czy pozostałe świadczenia rodzinne.Zwolnione z podatku są teżw grach liczbowych, loteriach pieniężnych, grze telebingo, zakładach wzajemnych, loteriach promocyjnych, loteriach audiotekstowych i loteriach fantowych - niemniej tylko wtedy, gdy jednorazowa wartość tych wygranychObowiązek złożenia rocznego rozliczenia PIT za 2021 rok przezuzależniony jest od tego, jakie dochody uzyskały one w omawianym okresie. Jeżeli uzyskały one wyłącznie dochody zwolnione z podatku PIT - na przykład ze stosunku pracy (umowa o pracę), z umowy cywilnoprawnej (umowy zlecenie) czy z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego - to zwolnione są one również z obowiązku sporządzania rocznego rozliczenia PIT za 2021 rok.Warto podkreślić, że w myśl ustawy o podatku PIT „ ulga dla młodych ” podlega limitom. Obejmuje ona przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowymOsoby fizyczne, które nie osiągnęły żadnych przychodów w zeszłym roku (tj. niepracujące osoby będące na utrzymaniu współmałżonka, a także studenci na utrzymaniu rodziców), nie mają obowiązku składania zeznania rocznego. Jak twierdzi jednak specjalista z Systim.pl, nic nie stoi na przeszkodzie, aby taki dokument sporządzić i złożyć.W przypadku niezłożenia zeznania podatkowego w terminie podatnikowi - zgodnie z ustawą z dnia 10 września 1999 r. kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765, dalej KKS) - grozi odpowiedzialność karno-skarbowa, co oznacza, że może być on ukarany za wykroczenie lub nawet przestępstwo skarbowe. Kwasigroch tłumaczy, że z wykroczeniem skarbowym mamy do czynienia w określonej i jasno zdefiniowanej przepisami sytuacji.Jeśli jednak omawiane uszczuplenie przekroczyło owe 9 250 złotych, to podatnik może zostać oskarżony już o. W takiej sytuacji grozi muW przypadku, gdy nie wystąpiło żadne uszczuplenie należności, za niezłożenie deklaracji podatkowej można zostać ukaranym, którego wysokość może wahać się od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości płacy minimalnej.