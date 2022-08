Teoretycznie rzecz biorąc, postanowienia Unijnego Kodeksu Celnego oraz towarzyszących mu rozporządzeń wykonawczych i delegowanych obowiązują na całym terytorium Unii Europejskiej. W praktyce, każdy kraj członkowski potrafi poszczególne przepisy interpretować na bardzo różne sposoby, czemu sprzyja ich mętna i niejednoznaczna redakcja. Najbardziej kuriozalne jest zaś to, że nawet w obrębie tego samego kraju członkowskiego podejście organów celnych do konkretnych zagadnień z zakresu prawa celnego potrafi być diametralnie różne. Najlepszym przykładem tej swoistej schizofrenii jest nie kto inny, lecz Polska właśnie.

Teoria i praktyka

Kliknij, aby powiekszyć fot. apex2012 - Fotolia.com Wywóz towarów za granicę a Unijny Kodeks Celny: skazani na chaos Polskie organy celne, w zależności od lokalizacji różnie interpretują te same przepisy unijnego prawa celnego. Niektóre z nich pracują bez zarzutu, szybko, sprawnie i zgodnie z prawem rozpatrując otrzymane wnioski, podczas gdy inne prowadzą sprawy w sposób wręcz skandaliczny, przedłużając postępowania do granic absurdu i wymagając od petenta dostarczania dokumentów, których z powodów obiektywnych nie jest w stanie dostarczyć.

Alternatywa, czyli brak alternatywy

Krokodyla daj mi luby

Wszystko w swoim czasie…

Ukrócić samowolki!

Na pierwszy rzut oka, unijne przepisy dotyczące procedury wywozu wydają się dość klarowne. Co prawda nie bardzo wiadomo, czemu właściwie miały służyć regulacje dotyczące tzw. „właściwości miejscowej”, no ale cóż, mądre czy głupie, prawo jest prawem ().Zgodnie z art. 221 ust. 2 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2015/2447,Konia z rzędem temu, kto jednoznacznie przetłumaczy z języka unijnych biurokratów na dowolny zrozumiały język, co oznacza „” i jakie „” można uznać za „”. No, ale ostatecznie do tego brukselskiego bełkotu jesteśmy już przyzwyczajeni; chcielibyśmy tylko, żeby te sformułowania były w miarę konsekwentnie interpretowane na całym obszarze celnym UE – co niestety nie ma miejsca.W Niemczech właściwość miejscowa jest równie święta jak– albo może i świętsza, jeśli wziąć pod uwagę, że ostatnio owe październikowe święto odbywa się głównie we wrześniu. W Polsce bywa z tym różnie – generalnie można zaryzykować tezę, że, im bardziej na wschód jest położone dane CUDO (Centrum Urzędowe Dokonywania Odpraw), tym bardziej elastycznie podchodzi się tam do kwestii właściwości miejscowej, która z kolei najbardziej rygorystycznie egzekwowana jest w zachodnich regionach kraju (aczkolwiek z pewnymi wyjątkami).Na właściwość miejscową można sobie ponarzekać, ale świadomy swoich obowiązków eksporter potrafi ostatecznie jakoś pogodzić się z tym bezsensownym przepisem. Gorzej jest, gdy spojrzymy na dokumentowanie wywozu towarów za granicę, w celu zastosowania zerowej stawki VAT. Zgodnie z art. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, o eksporcie możemy mówić wyłącznie wówczas, jeśli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej zostanie potwierdzony przez właściwy organ celny określony w przepisach celnych.Art. 41 ust. 6 tej samej ustawy wskazuje, iż:Wspomniany w tym przepisie „” to nic innego jak komunikat IE 599 , generowany przez system AES. Brak komunikatu IE 599 wskazuje na to, że albo towary nie opuściły obszaru celnego Unii Europejskiej, albo też fakt ten nie został odpowiednio odnotowany w systemach przez organy celne. Tak czy tak, eksporter nie ma w tym przypadku podstaw do zastosowania zerowej stawki VAT.Teoretycznie, brak komunikatu IE 599 nie oznacza, że wszystko jest już stracone. Przepisy przewidują bowiem możliwość udowodnienia faktu wywozu towaru metodami alternatywnymi, o których mowa w art. 335 ust. 4 Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2015/2447 z dnia 24 listopada 2015 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania niektórych przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 ustanawiającego Unijny Kodeks Celny:Proszę zauważyć, iż w rozporządzeniu użyto znamiennych słów „”, co sugeruje, że mamy w tym przypadku do czynienia z katalogiem otwartym – organ celny może uznać wywóz towaru za dokonany również na podstawie dowodów innych, niż te wskazane w treści rozporządzenia.Niestety, również w tej kwestii poszczególne urzędy celno-skarbowe pozwalają sobie na daleko posuniętą dowolność interpretacyjną. Niektóre z nich uznają, że eksporter w celu udowodnienia faktu wywozu towaru za granicę może przedłożyć tylko i wyłącznie „” (pisownia, składnia i interpunkcja zacytowana dosłownie z oryginalnej korespondencji urzędowej – przepraszamy w tym miejscu osoby o standardowej wrażliwości językowej za wrażenia towarzyszące lekturze tych sformułowań).Warto dodać w tym miejscu, że urzędy potrafią się domagać urzędowych tłumaczeń dokumentów nie tylko z języka suahili czy Indian Navaho, lecz również z języka angielskiego.Zastanówmy się jeszcze, czym właściwie jest lub może być „”. Jest tonic innego jak komunikat (lub seria komunikatów) wygenerowanych przez system celny, obsługujący zgłoszenia importowe w danym państwie. Era papierowych dokumentów, opatrzonych pieczęcią i podpisem funkcjonariusza celnego odeszła w niebyt kilkanaście lat temu. W jaki zatem sposób eksporter ma dostarczyć organowi celnemu „” komunikat z odprawy importowej, skoro jest to plik systemowy ?Żartobliwa definicja dyplomaty mówi, iż jest to ktoś, kto dziesięć razy zastanowi się zanim nic nie powie i według podobnych zasad działają również niektóre Urzędy Celno-Skarbowe – sprawa jest badana gruntownie przez kilkanaście miesięcy, po czym i tak wniosek eksportera zostaje odrzucony. Kodeksowy termin 120 dni przewidziany na rozpatrzenie wniosku strony nie ma tu znaczenia, decyzja jest wydawana WE WŁAŚCIWYM CZASIE. Niektóre sprawy potrafią się ciągnąć ponad 2 lata i nie są to wcale jakieś wyjątkowo skomplikowane przypadki.Reasumując: polskie organy celne, w zależności od lokalizacji różnie interpretują te same przepisy unijnego prawa celnego. Niektóre z nich pracują bez zarzutu, szybko, sprawnie i zgodnie z prawem rozpatrując otrzymane wnioski, podczas gdy inne prowadzą sprawy w sposób wręcz skandaliczny, przedłużając postępowania do granic absurdu i wymagając od petenta dostarczania dokumentów, których z powodów obiektywnych nie jest w stanie dostarczyć.Czy rzeczywiście nic z tym nie można zrobić? Otóż można – wystarczy tylko chcieć. Polskie przepisy przewidują możliwość wyznaczenia konkretnego organu Krajowej Administracji Skarbowej (dyrektora jednej z Izb Administracji Skarbowej) do wykonywania określonych zadań. Wystarczyłoby, aby zadania związane z potwierdzaniem wywozu towarów za granicę w trybie art. 335 rozporządzenia wykonawczego powierzyć jednemu wskazanemu organowi, bez względu na lokalizację, w której dokonano zgłoszenia wywozowego. Sprawy rozpatrywane przez ten sam organ byłyby siłą rzeczy prowadzone bardziej spójnie i konsekwentnie niż obecnie w ramach szesnastu różnych IAS. Jedna byłaby również kolejka, co wyeliminowałoby zdarzające się obecnie patologie, kiedy to dwie bliźniaczo podobne sprawy są rozpatrywane w mieście na literę „K” np. w kilkanaście dni, za to w mieście na literę „W” w terminie przekraczającym 2 lata, przy czym ostateczne rozstrzygnięcia obu UCS-ów są diametralnie różne.Proste, nieprawdaż? Coś mi mówi, że zbyt proste, aby mogło stać się wykonalne.