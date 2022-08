Wyręczyciel podatkowy: zapłata PIT przez wspólnika z konta spółki jest możliwa

W wyroku z 28 lipca 2022 r., sygn. akt I SA/Go 184/22 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wlkp. orzekł, że jeśli nie ma wątpliwości, iż wpłata dokonywana jest ze środków należących do podatnika, a tylko sama czynność "wpłaty" dokonywana jest przez wyręczyciela, to nie ma przeszkód prawnych, by została zrealizowana przez podmiot zaangażowany przez tego podatnika.