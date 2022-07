Ulga na wsparcie kultury. Kto i kiedy może skorzystać z ulgi na sponsoring?

Wspieranie kultury w Polsce przez przedsiębiorców uległo znacznemu ograniczeniu w czasie pandemii COVID-19, nie dziwi zatem że nawet przepisy prawa podatkowego zawierają system "zachęt" podatkowych dla finansujących działalność kulturalną. Zawarcie jednak samej umowy sponsorskiej nie gwarantuje nam korzyści w postaci zaoszczędzonego wydatku! Jak się zatem przygotować do finansowania np. polskiej sztuki filmowej?

Przypomnijmy, iż tzw. Polski Ład rozszerzył katalog odliczeń od podstawy opodatkowania w podatku CIT o tzw. ulgę dla wspierających kulturę i od 1 stycznia 2022 r. zgodnie z art. 18ee ust. 1 pkt 2 ustawy PDOP podatnik uzyskujący przychody inne niż przychody z zysków kapitałowych może odliczyć od podstawy opodatkowania (ustalonej zgodnie z art. 18 ww. ustawy),w rozumieniu ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przy czym kwota odliczenia nie może w roku podatkowym przekroczyć kwoty dochodu uzyskanego przez podatnika z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych.Jak widać z treści przepisu,. Wtedy połowa naszego wydatku (pod warunkiem że kwota ta nie będzie większa niż dochód uzyskany z przychodów innych niż przychody z zysków kapitałowych) może podlegać odliczeniu od podstawy opodatkowania. Skorzystanie z ulgi realizowane jest w rozliczeniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty wsparcia działalności kulturalnej (dlatego należy uważać na umowy sponsorskie długoterminowe).Konsekwentnie, można podkreślić, iż na tym etapie analizy problemu, kluczem do skorzystania z ulgi jest spełnienie warunku dotyczącego finansowania "działalności kulturalnej". Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, definiuje w art. 1 ust. 1 iżNależy zatem zwrócić uwagę, iż dla skorzystania z analizowanej ulgi niezbędne jest ustalenie– np. w przypadku kinematografii (która jest niewątpliwie częścią kultury w społecznym rozumieniu) przejaw działalności nie musi zawsze wiązać się z twórczością na rzecz kultury (wykonywanie usług produkcyjnych i postprodukcyjnych dla placówek kultury łatwiej zaliczyć do działalności "związanej z kulturą" niż z prowadzeniem działalności kulturalnej).Dlatego warto rozważyć czy podstawowym celem statutowym działalności gospodarczej sponsorowanego jest właśnie działalność kulturalna. Dodatkowo pamiętać musimy o wybraniu "odpowiedniego" sponsorowanego celem skorzystania z ulgi.Kwestia ta związana jest z dyspozycją art. 18ee ust. 4 ustawy PDOP, zgodnie z którym za koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność kulturalną uznaje się koszty poniesione na finansowanie instytucji kultury wpisanych do Rejestru Instytucji Kultury lub działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne. Konieczne jest zatem, aby właśnie jeszcze na etapie zawierania umowy ze sponsorowanym, upewnić sięCelem kompleksowej analizy ustawowych warunków dla skorzystania z ulgi dla wspierających kulturę należy zwrócić uwagę, również na dodatkowe ograniczenia jakie ustawodawca przewidział dla podatników (art. 18ee ust. 8 – 11 ustawy PDOP). Podstawowo,, a w zeznaniu składanym za rok podatkowy w którym korzystamy z ulgi należypodlegających odliczeniu od podstawy opodatkowania.Z uwagi na fakt, iż finansowanie w umowie sponsorskiej nie musi dotyczyć należności pieniężnych a również środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (np. przekazanie auta do muzeum motoryzacji czy licencji na dostęp do bazy multimedialnej) należy zwrócić uwagę, iż odpisy z tytułu ich zużycia od tej części ich wartości, która odpowiada poniesionym wydatkom na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie tych środków lub wartości niematerialnych i prawnych, podlegają kwalifikacji jako koszty uzyskania przychodów (przy zastosowaniu ulgi na działalność kulturalną przepisu art. 16 ust. 1 pkt 48 ustawy PDOP nie stosuje się).