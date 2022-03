W Interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 03.02.2022 r., znak 0111-KDIB1-2.4010.588.2021.1.ANK podatnik wyraził wątpliwość odnoszącą się do momentu powstania przychodu z tytułu umorzenia pożyczki.

Kliknij, aby powiekszyć fot. cybertrone - fotolia.com W którym momencie powstaje przychód z tytułu umorzonej pożyczki w CIT? Dyrektor KIS uznał, że wartość umorzonej pożyczki stanowi dla Wnioskodawcy przychód podatkowy, a datą powstania przychodu z tytułu umorzenia kwoty pożyczki przez WFOŚiGW jest data zawarcia umowy o umorzeniu pożyczki, gdyż od tego momentu ujawniona jest w sposób ewidentny wola stron umowy świadcząca o wywodzeniu przez nich skutków prawnych umorzenia.

Wnioskodawca w zaprezentowanym stanie faktycznym wskazał, że otrzymał pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Podstawą pożyczki była umowa i na jej mocy 7 grudnia 2020 r. także poprzez umowę doszło do warunkowego umorzenia części pożyczki pod warunkiem przeznaczenia tych środków na realizację określonego zadania.Zgodnie z zobowiązaniem zawartym w umowie, realizacja zadania została rozpoczęta przez wnioskodawcę w uzgodnionym terminie od dnia 2 stycznia 2021 roku oraz powinna być zakończona do dnia 31 grudnia 2022 roku. Całkowite rozliczenie kwoty umorzenia części pożyczki winno nastąpić w terminie 15 dni od daty zakończenia zadania, tj. do dnia 15 stycznia 2023 roku. W przedstawionym stanie faktycznym występuje warunek zawieszający, albowiem ziszczenie się warunku, tj. wydatkowanie umorzonej kwoty na realizację kolejnego zadania ekologicznego daje wnioskodawcy pewny skutek w postaci umorzenia części pożyczki.Na tle ww. stanu faktycznego wnioskodawca zwrócił się do Dyrektora KIS z pytaniem, kiedy - w świetle art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nastąpi moment obowiązku podatkowego dla umorzonej kwoty pożyczki, czy w momencie zawarcia umowy, tj. w dniu 7 grudnia 2020 roku, czy w momencie spełnienia wszystkich warunków umorzenia, tj. najpóźniej w dniu 15 stycznia 2023 roku.We ocenie własnej podatnika kwota umarzanej pożyczki stanowić będzie dochód w momencie spełnienia wszystkich warunków umorzenia i rozliczenia kwoty umorzenia części pożyczki, tj. w dniu 15 stycznia 2023 roku. Moment umorzenia zobowiązania w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych nie został określony. Momentem, w którym pożyczkobiorca zostanie zwolniony z długu wobec WFOŚiGW będzie data zrealizowania wszystkich warunków umorzenia. W tym momencie ziści się oświadczenie woli WFOŚiGW o zwolnieniu wnioskodawcy z długu i przyjęcie przez wnioskodawcę tego zwolnienia.Krańcowo Dyrektor KIS uznał, że, czyli 7 grudnia 2020 r., gdyż od tego momentu ujawniona jest w sposób ewidentny wola stron umowy świadcząca o wywodzeniu przez nich skutków prawnych umorzenia pożyczki . Innymi słowy do umorzenia wskazanej we wniosku pożyczki doszło 7 grudnia 2020 r. Dopiero niedopełnienie przez podatnika warunków tego umorzenia, spowoduje ustanie skutków umorzenia i będzie rodzić konieczność spłaty umorzonej kwoty pożyczki.