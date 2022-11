Rozliczenia podatkowe za 2022 r. - warto już teraz sprawdzić możliwe ulgi i zwrot podatku

Jeszcze tylko przez miesiąc możemy realnie wpłynąć na wysokość podatku w 2023 roku w rozliczeniu rocznym PIT. Grudzień to ostatni dzwonek na uruchomienie ulg i odliczeń, które znacząco mogą obniżyć podatek i zyskać dodatkowy zwrot do kieszeni podatnika. Zmiany podatkowe, które wprowadził Polski Ład, powinny zmobilizować każdego Polaka do sprawdzenia jeszcze w tym roku, jak będzie wyglądać jego roczne zeznanie podatkowe. Sprawdź jak to zrobić.

Kalendarz rozliczeń rocznych PIT:

listopad – grudzień 2022 r. - Sprawdź PIT i włącz ulgi, obniż podatek

15 lutego 2023 r. - Twój e-PIT przygotowany przez MF

15 lutego – 2 maja 2023 r. - Sprawdź PIT i wpisz ulgi, otrzymaj najwyższy zwrot

Najważniejsze zmiany po Polskim Ładzie, które musi znać każdy podatnik:

Obniżenie stawki podatku PIT do 12%

Kwota wolna od podatku wynosi 30 000 zł

Zniesienie ulgi dla klasy średniej

II próg podatkowy – 32% płacony od nadwyżki powyżej 120 000 zł

Mąż i żona mają wspólnie 60 000 zł kwoty wolnej od podatku

Dla rodzica samotnie wychowującego dziecko kwota wolna od podatku wynosi 60 000 zł, gdy rozliczy się wspólnie z dzieckiem

Zwolnienie z podatku do kwoty 85 528 zł rocznie dla rodziców wychowujących czworo i więcej dzieci (tzw. ulga 4+)

Obniżenie stawki podatku PIT od emerytury i renty do 12%

Ulga dla pracujących seniorów (zerowy PIT dla seniora) - zwolnienie z podatku do kwoty 85 528 zł rocznie dla pracujących seniorów, czyli osób, które zamiast pobierania świadczenia emerytalnego zdecydują się dalej pozostać aktywnymi zawodowo

Kwota wolna od podatku 30 000 zł oznacza, że seniorzy, którzy otrzymują świadczenia do 2500 zł, nie zapłacą od nich podatku

Możliwość odliczenia części składek dla przedsiębiorców na podatku liniowym, ryczałcie i karcie podatkowej

Możliwość wyboru skali podatkowej za 2022 rok dla przedsiębiorców na podatku liniowym i ryczałcie

Zwolnienia dla spółek holdingowych

Jak sprawdzić symulację rozliczenia PIT?

Kliknij, aby powiekszyć fot. patpitchaya - Fotolia.com Rozliczenia podatkowe za 2022 r. - warto już teraz sprawdzić możliwe ulgi i zwrot podatku Przygotowany przez Ministerstwo Finansów Twój e-PIT za 2022 rok, otrzymamy dopiero 15 lutego 2023 roku. Otrzymując w lutym wstępnie wyliczonego PIT-a mamy wgląd w nasze rozliczenie, ale nie możemy już zmienić wysokości naliczonego podatku. Grudzień to ostatni dzwonek na uruchomienie ulg i odliczeń, które znacząco mogą obniżyć podatek i zyskać dodatkowy zwrot.

Włącz ulgi jeszcze w 2022 roku

ulgę z tytułu wychowywania dzieci,

ulgę termomodernizacyjną - ocieplenie domu,

ulgę rehabilitacyjną,

darowizny: na cele edukacji zawodowej, kultu religijnego, na rzecz krwiodawstwa, na organizacje pożytku publicznego, na cele charytatywno-opiekuńcze kościołów i kościelnych osób prawnych,

darowizny na walkę z COVID, darowizny sprzętu komputerowego na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe,

na internet,

na robotyzację,

na inwestycje (w spółkę alternatywną),

na marketing nowych produktów,

na zakup terminala płatniczego,

na produkcję nowych towarów,

na zakup i renowację zabytków,

z tytułu składek na rzecz związków zawodowych,

na działalność sportową, kulturalną, kształcenie wyższe,

z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które wcześniej podwyższyły ich podstawę opodatkowania,

ulgi na badanie i rozwój,

z tytułu zapłaconych składek ZUS, składek na indywidualne konto zabezpieczenia społecznego (IKZE) i składek na ubezpieczenie zdrowotne,

ulgę abolicyjną (ulgę dla zarobków zagranicznych),

z tytułu nierzetelnych płatności,

stratę z lat wcześniejszych.

Wstępnie przygotowane przez Ministerstwo Finansów (MF) rozliczenie podatkowe PIT-37, tzw. Twój e-PIT za 2022 rok, otrzymamy dopiero. Takie zestawienie zawiera informację o wszystkich dochodach podatnika w 2022 roku. Informację tą otrzymuje zarówno Urząd Skarbowy, jak i podatnik od płatnika. Otrzymując w lutym wstępnie wyliczonego PIT-a mamy wgląd w nasze rozliczenie, ale nie możemy już zmienić wysokości naliczonego podatku.- wyjaśnia Artur Kaczmarek z e-pity.pl.Można w tym celu skorzystać np. z udostępnionego przez e-pity.pl symulatora rozliczeń 2022. Wpisując dane przychodowe oraz wszystkie należne ulgi możemy już teraz sprawdzić jaki podatek czeka nas do zapłacenia w przyszłym roku.– wyjaśnia Piotr Szulczewski, ekspert ds. podatkowych, e-pity.pl.W rozliczeniu rocznym warto pamiętać także o ewentualnym spadku, jaki otrzymaliśmy i jakie korzyści podatkowe czerpiemy z tego tytułu.- podpowiada Piotr Szulczewski.W rozliczeniu za 2022 rok dopuszczalne jest korzystanie z ulg podatkowych oraz kwoty wolnej od podatku. Aby skorzystać ze wszystkich przysługujących nam ulg i odliczeń konieczna jest weryfikacja rozliczenia jeszcze w tym roku.Dodatkowo podatnicy rozliczający się na PIT-36 i PIT-37 mogą odliczać tzw. kwotę wolną - zmniejszającą podatek (w zależności od zarobków wynosi ona do 3600 zł rocznie).