Ruszyła wysyłka deklaracji podatkowych PIT za 2022 rok. Kilka milionów formularzy trafi do wszystkich, którzy w ubiegłym roku dostawali pieniądze z ZUS. Pierwsza transza - blisko 124 tysięcy dokumentów PIT zostało już przygotowanych do wysyłki. Deklaracje będą wysyłane do końca lutego.

Przeczytaj także: PIT roczny 2022 pracownika - najważniejsze zmiany

Z tego artykułu dowiesz się:

PIT z ZUS - kiedy i jak jest wysyłany?

PIT z ZUS - jakie deklaracje podatkowe wysyła ZUS i do kogo?

Kto otrzyma PIT-11, PIT-11A lub PIT-40A z ZUS?

PIT z ZUS na PUE - gdzie szukać, jak pobrać i wydrukować PIT z ZUS?

Jak uzyskać dostęp do PIT z ZUS?

Gdzie jest PIT na PUE ZUS?

Jak zapisać albo wydrukować PIT z ZUS?

PIT z ZUS - kiedy i jak jest wysyłany?

Przypominam, że już od dwóch lat ZUS nie rozlicza nadpłaty podatku. Osoby z nadpłatą dostaną od nas PIT-11A, a zwrot z tytułu nadpłaty podatku bezpośrednio z urzędu skarbowego. Zwrot nadpłaty nastąpi w ciągu 45 dni od złożenia zeznania podatkowego za poprzedni rok – wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Jeśli świadczeniobiorca nie miał poza pieniędzmi z ZUS innych dochodów i nie korzysta z odliczeń, nie musi w ogóle składać zeznania podatkowego PIT-37 lub PIT-36 – dodaje rzeczniczka.

PIT z ZUS - jakie deklaracje podatkowe wysyła ZUS i do kogo?

Kliknij, aby powiekszyć fot. whitelook - Fotolia.com PIT z ZUS - kiedy i dla kogo? Jak pobrać PIT-11, PIT-11A i PIT-40A z ZUS? Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Deklaracje będą także umieszczone na PUE ZUS. Po zalogowaniu się do swojego konta odpowiedni PIT można będzie pobrać i wydrukować. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

W szczególnych, uzasadnionych losowo, okolicznościach ZUS może wydać świadczeniobiorcy duplikat deklaracji PIT wcześniej, przed dostarczeniem jej standardową drogą pocztową. Duplikat można otrzymać w każdej placówce ZUS.

PIT z ZUS na PUE - gdzie szukać, jak pobrać i wydrukować PIT z ZUS

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak pobrać PIT z ZUS? Jeśli ZUS wypłaca Ci świadczenie, masz na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zakładkę [Świadczeniobiorca]. W tej zakładce jest Twoja deklaracja podatkowa PIT. Wybierz zakładkę [Świadczeniobiorca] a następnie [Formularze PIT]. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Gdzie jest PIT na PUE ZUS? Po zalogowaniu się na PUE ZUS wybierz z menu po lewej stronie zakładkę [Świadczeniobiorca] a następnie [Formularze PIT]. Otworzy się okno, w którym są Twoje deklaracje podatkowe PIT. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak zapisać albo wydrukować PIT z ZUS? PIT z ZUS możesz w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku swojego komputera. Aby to zrobić skorzystaj z ikonek umieszczonych w prawym górnym rogu ekranu na stronie z podglądem PIT z ZUS. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Przekaż 1,5% podatku Fundacji Dr Clown i spraw, by mali pacjenci znów poczuli radość! Pobyt w szpitalu to bardzo trudne doświadczenie dla dziecka. Szpital to brak poczucia bezpieczeństwa i tęsknota za bliskimi. To lęk przed bolesnymi zabiegami i samotność. Ponad 600 wolontariuszy Fundacji Dr Clown odwiedza rocznie prawie 60 000 dzieci w szpitalach i placówkach specjalnych wspierając je w powrocie do zdrowia. Doktorzy Clowni pomagają dzieciom zapomnieć o chorobie i strachu przywracając uśmiech na ich buziach. Ty również pomożesz pomóc! Wystarczy pobrać program do rozliczania PIT, który pozwoli przekazać 1,5% podatku chorym dzieciom lub skorzystać z rozliczenia PIT online. KRS 0000024181

Co roku na przełomie stycznia i lutego ZUS rozpoczyna akcję wysyłkową deklaracji PIT-40A, PIT-11A i PIT-11. Deklaracje będą także umieszczone na PUE ZUS. Po zalogowaniu się do swojego konta odpowiedni PIT można będzie pobrać i wydrukować.Rzeczniczka zapewnia, że przed 1 marca wszyscy, którzy w ubiegłym roku choćby tylko jeden raz dostali pieniądze z ZUS, otrzymają należną im deklarację podatkową.otrzymają emeryci i renciści, którzy pobierali świadczenie z ZUS przez cały rok kalendarzowy, a w wyniku rozliczenia podatku uzyskają niedopłatę podatku lub wynik rozliczenia wyniesie zero złotych oraz nierezydentów zamieszkałych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z odrębną stawką podatku z tytułu uzyskiwania w Polsce świadczeń emerytalno-rentowych: 10 proc. (Belgia), 15 proc. (Kanada) zgodnie z postanowieniami konwencji o unikaniu podwójnego opodatkowania.– mówi Kowalska-Matis.to informacja o dochodach dotycząca osób, które dostawały inne niż wymienione powyżej świadczenia z ZUS (np. zasiłki chorobowe, macierzyńskie ) i tych, które w momencie rozliczania podatku nie są już świadczeniobiorcami ZUS.PIT-11A otrzymają również osoby, które nie pobierały świadczeń do końca roku podatkowego oraz ci świadczeniobiorcy, którzy złożyli w ZUS oświadczenie o zamiarze wspólnego rozliczania dochodów z małżonkiem lub dziećmi albo też złożyły wniosek o obliczanie i pobieranie zaliczki na podatek według wyższej skali podatkowej czy wniosek o niesporządzaniu rocznego obliczenia podatku na PIT-40A.dostaną z kolei osoby, którym ZUS wypłacił w ubiegłym roku świadczenie należne po osobie zmarłej lub alimenty potrącone ze świadczenia wypłacanego przez ZUS dla osób alimentowanych na podstawie wyroku sądu lub ugody.ZUS przypomina, że emeryci i renciści, którzy mogą skorzystać z odliczeń od dochodu lub od podatku, powinni to zrobić w zeznaniu podatkowym PIT-37 lub PIT-36, które złożą w urzędzie skarbowym do 30 kwietnia.Jeżeli jest to ta sama organizacja, co w roku ubiegłym, świadczeniobiorca nie musi składać żadnej dodatkowej dokumentacji w urzędzie skarbowym. Jeżeli jest to inna organizacja, należy wówczas złożyć w urzędzie skarbowym druk PIT-OP.Jeśli ZUS wypłaca Ci świadczenie, masz na swoim profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS zakładkę [Świadczeniobiorca]. W tej zakładce jest Twoja deklaracja podatkowa PIT. Załóż profil na PUE ZUS , jeśli jeszcze go nie masz. Zaloguj się do swojego profilu na PUE ZUS.Wybierz zakładkę [Świadczeniobiorca] > [Formularze PIT].Otworzy się okno, w którym są Twoje deklaracje podatkowe PIT.PIT możesz w każdej chwili wydrukować lub zapisać na dysku swojego komputera