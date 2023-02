PIT z ZUS - co trzeba o nim wiedzieć. Czy PIT z ZUS należy rozliczyć w US? © SylaK - Fotolia.com

Do końca lutego ZUS zakończy wysyłkę PITów do świadczeniobiorców. Otrzymają go zarówno emeryci, renciści, jak i osoby pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie czy opiekuńcze wypłacane przez ZUS. Nie każdy świadczeniobiorca otrzyma taki sam dokument PIT z organu rentowego. O czym warto wiedzieć w związku z otrzymaną korespondencją z ZUS - wyjaśniamy w poradniku.

Kto jeszcze powinien spodziewać się korespondencji z PIT z ZUS-u?

Nie każdy świadczeniobiorca otrzyma taki sam dokument PIT z ZUS . Do emerytów i rencistów organ rentowy wysyła roczne obliczenie podatku za 2022 r. - PIT 40A, ale też informację o dochodach uzyskanych w 2022 r., czyli PIT-11A. Są też osoby, które pobierają inne świadczenia z ZUS i otrzymają PIT-11A, a nawet PIT-11.Deklaracje podatkowe PIT udostępnione są również na ZUS-owskim Portalu Usług Elektronicznych (PUE) w zakładce „świadczeniobiorca - formularze PIT”. Klienci mają już możliwość podglądu i wydruku swoich deklaracji podatkowych.Korespondencji z ZUS w postaci PIT-11 powinni się jeszcze spodziewać podatnicy, którym wypłacane były na przełomie 2022 r. alimenty oraz świadczeniobiorcy, którzy w ubiegłym roku pobrali niezrealizowane świadczenie po zmarłym członku rodziny. W przypadku otrzymania takiego dokumentu należy połączyć wszystkie dochody i rozliczyć je z urzędem skarbowym.Zeznania podatkowe powinni złożyć w urzędzie skarbowym emeryci i renciści, którzy swoje dochody chcą rozliczyć wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem, będą korzystać z odliczeń od podatku, posiadają inne źródło dochodu oprócz emerytury i renty oraz świadczeniobiorcy, którzy otrzymali PIT-11A.Warto wspomnieć, że Krajowa Administracja Skarbowa przygotowuje dla wszystkich podatników roczne rozliczenie podatkowe, które zostanie automatycznie udostępnione w usłudze Twój e-PIT dostępnej w e-Urzędzie Skarbowym na portalu podatki.gov.pl.Zeznania przygotowywane są na podstawie danych przekazanych przez płatników - w tym także przez organ rentowy. Takie zeznanie każdy może sprawdzić, zmienić dane lub po prostu zaakceptować. Jeżeli podatnik tego nie zrobi, to roczne rozliczenie podatku zostanie przyjęte w takiej formie, w jakiej zostało przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową.W zasadzie wystawienie PIT-40A jest jednocześnie potwierdzeniem dla świadczeniobiorcy, że został rozliczony z urzędem skarbowym, pod warunkiem jednak, że osoba ta nie posiada innych dochodów i nie korzysta z odliczeń.Nie mają takiej możliwości świadczeniobiorcy, których dochód nie przekracza 30.000 zł w skali roku. Jest to bowiem kwota wolna od podatku, zatem emeryci i renciści z miesięcznym dochodem do 2.500 zł nie odprowadzają podatku do urzędu skarbowego i nie mają też szansy na odliczenie 1,5% na wsparcie OPP , czy też inne fundacje i stowarzyszenia. Natomiast ci świadczeniobiorcy, którzy mają dochód przekraczający 30.000 zł w skali roku mogą 1,5 % przekazać na rzecz organizacji OPP. Należy w urzędzie skarbowym złożyć PIT - OP lub też w usłudze Twój e-PIT wskazać OPP, fundacje, czy też stowarzyszenie, na które chcemy przekazać 1,5% podatku.