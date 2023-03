Kiedy PIT z ZUS nie trzeba rozliczać samodzielnie?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysłał kilka milionów formularzy PIT do osób, które w ubiegłym roku chociaż raz pobrały świadczenie z ZUS-u, np. emeryturę, rentę lub zasiłek. W województwie śląskim deklarację otrzymało około 1,352 mln świadczeniobiorców ZUS. Część z nich musi samodzielnie rozliczyć się z urzędem skarbowym.

Nie wszystkich emerytów, czy rencistów ZUS rozliczył z urzędem skarbowym. Przypominam, że osoby, które mają nadpłatę podatku ZUS nie rozlicza. Takie osoby mogą samodzielnie złożyć zeznanie podatkowe albo poczekać do 2 maja aż zrobi to za nich urząd – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

PIT-40A – nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego, chyba że chce skorzystać z przysługujących dla niego odliczeń,

– nie musi składać zeznania podatkowego do swojego urzędu skarbowego, chyba że chce skorzystać z przysługujących dla niego odliczeń, PIT-11A, PIT-11 – może samodzielnie złożyć zeznanie do swojego urzędu skarbowego albo poczekać do 2 maja br. – wtedy urząd skarbowy zaakceptuje zeznanie PIT-37 za 2022 r. wygenerowane automatycznie w usłudze Twój e-PIT.

PIT po zmarłym małżonku

ZUS nie wysyła z urzędu deklaracji PIT po zmarłym mężu, czy żonie. Jeżeli chcemy wspólnie rozliczyć się ze z przychodów po zmarłym małżonku, to należy pisemnie lub osobiście wystąpić do Zakładu o wydanie takiego PIT-u – przypomina rzeczniczka.

Najwięcej dokumentów otrzymali klienci, którzy podlegają pod Oddział ZUS w Rybniku. Do nich trafiło ponad 292 tys. PIT-ów, następnie z Oddziału ZUS w Zabrzu – ponad 251 tys. formularzy PIT i z Oddziału ZUS w Chorzowie 227 tys. 220 tys. PIT-ów z ZUS trafiło też do świadczeniobiorców z terenu działalności Oddziału ZUS w Sosnowcu. Natomiast do mieszkańców Podbeskidzia ZUS wysłał ponad 189 tys. PIT-ów, a z terenu działalności częstochowskiego Oddziału ZUS PIT otrzymało 171 tys. osób.Warto sprawdzić jaki PIT z ZUS-u otrzymaliśmy, by mieć pewność, czy ZUS dokonał za nas rozliczenia podatkowego, czy też musimy samodzielnie złożyć deklarację w urzędzie skarbowym.Świadczeniobiorca, który otrzymał z ZUS:To też dobra okazja, by przypomnieć, że jeśli ktoś potrzebuje do wspólnego rozliczenia PIT po zmarłym małżonku, to trzeba zgłosić się do ZUS o wydanie takiego rozliczenia.Warto wiedzieć, że swój PIT z ZUS można pobrać także przez internet. Wystarczy zalogować się na nasz indywidualny profil na Platformie Usług Elektronicznych ZUS . PIT dostępny jest w panelu "Świadczeniobiorca" w zakładce Formularze PIT.