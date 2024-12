Co można wliczyć w koszty jednoosobowej działalności gospodarczej? © Freepik

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą (JDG) i rozliczając ją na zasadach ogólnych, czyli według skali podatkowej lub podatkiem liniowym przedsiębiorca może rozliczać koszty uzyskania przychodu (pomniejszyć dochód firmy o koszty) płacąc tym samym mniejszy podatek dochodowy.

Wydatki ponoszone podczas prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej stanowią koszty przedsiębiorcy. Inaczej mówiąc są to koszty uzyskania przychodu – wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac w Systim.pl – Przedsiębiorca powinien stale analizować i optymalizować ponoszone koszty, aby zapewnić firmie rentowność – dodaje.

Czy każdy wydatek stanowi koszt, który możemy odliczyć?

Urząd Skarbowy uzna koszty firmowe za właściwe, jeśli będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów i odpowiednio udokumentowane. Takim dokumentem jest np. faktura, rachunek, paragon z numerem NIP przedsiębiorstwa, bilety na trasy powyżej 50 km, na których widnieje m.in. NIP sprzedawcy, dowody zapłaty za przejazd autostradą czy dowody poniesienia opłat pocztowych – wylicza Beata Tęgowska.

– Nie każdy wydatek można odliczyć. Liczą się tylko te, definitywne czyli bezzwrotne, wprost powiązane z prowadzoną działalnością i należycie udokumentowane – zaznacza ekspertka ds. księgowości.

VAT i kwestia tzw. kosztów firmowych

Ustawa o VAT przewiduje jednak szereg ograniczeń i wyjątków od tej reguły. Warto się z nimi zapoznać, żeby nie popełnić błędu. Pomocne mogą też być dostępne programy księgowe i zarządcze – podpowiada ekspertka Systim.

Co można wliczyć w koszty jednoosobowej działalności gospodarczej? Urząd Skarbowy uzna koszty firmowe za właściwe, jeśli będą poniesione w celu osiągnięcia przychodów i odpowiednio udokumentowane.

Co można wliczyć w koszty działalności gospodarczej?

czynsz za lokal i opłaty za media,

abonament za telefon i Internet,

paliwo i części zamienne do auta,

wyposażenie biura (zakup sprzętu, materiałów biurowych itp.)

oprogramowanie komputerowe,

koszty poniesione na reklamę,

szkolenia

zakup towarów handlowych

usługi księgowe

odpisy amortyzacyjne

składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne

etc.

Czego na pewno nie można odliczyć?

wydatki na ulepszenie środków trwałych (kosztem będzie amortyzacja środka uwzględniająca wydatki na ulepszenie),

wydatki na spłatę pożyczek i innych zobowiązań,

podatek dochodowy i podatek od spadków i darowizn,

grzywny i kary pieniężne,

koszty reprezentacji.

Kluczem do sukcesu w prowadzeniu JDG jest nie tylko generowanie przychodów, ale również efektywne zarządzanie kosztami.Jak dodaje musi zachodzić związek przyczynowo-skutkowy, czy koszt/ wydatek ma wpływ na zwiększenie przychodu?Czynni podatnicy VAT dokonując zakupów na potrzeby firmy obniżają podstawę opodatkowania i mają również możliwość obniżenia kwoty VAT. Po dokonaniu odpowiednich wydatków firmowych można obniżyć VAT od sprzedaży – odejmując od niego kwotę VAT od zakupów. Prawo do obniżenia podatku VAT od sprzedaży przysługuje, gdy dany koszt jest związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.Poniżej lista przykładowych wydatków, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wspólnych dla większości firm:Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych określa katalog wydatków, które nie mogą być potraktowane jako koszty uzyskania przychodu. Pełny katalog wydatków nie kwalifikujących się jako koszty uzyskania przychodu znajduje się w art. 23 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.Przykłady: