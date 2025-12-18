Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia
2025-12-18 09:27
Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jaki jest nowy limit odliczenia składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym w 2026 roku i jak zmienił się w porównaniu do lat poprzednich.
- Jakie są dwa sposoby odliczenia składki zdrowotnej i który z nich pozwala na większe oszczędności.
- Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej na podstawie dochodu z miesiąca poprzedniego i jakie są konsekwencje prowadzenia działalności przez część miesiąca.
- Jakie są różnice w oszczędnościach przy odliczeniu składki zdrowotnej jako kosztu uzyskania przychodu i od podstawy opodatkowania.
- Jakie zmiany w minimalnej składce zdrowotnej czekają przedsiębiorców w 2026 roku i jak wpłyną one na wysokość miesięcznych obciążeń.
Wysokość składki zdrowotnej na podatku liniowym
Osoby, które rozliczają się podatkiem liniowym, płacą miesięczną składkę zdrowotną w wysokości 4,9% dochodu. Podstawa składki zdrowotnej to przychód pomniejszony o koszty. W niektórych przypadkach da się też od przychodu odliczyć ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne. Można to zrobić jeśli nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów. Do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc bierzemy pod uwagę dochód za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że dochód ze stycznia stanowi podstawę składki za luty, a grudniowy składki za styczeń.
W obu przypadkach kwota zapłacona w trakcie roku nie jest jednak ostateczna. Przedsiębiorcy są bowiem zobowiązani do weryfikacji przychodu za dany rok wraz z jego końcem. Dopiero ostateczny przychód określa, jaka powinna być wysokość składki. Następnie trzeba obliczyć jej wartość w skali roku (iloczyn miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i określonej stawki). Co ważne, wystarczy prowadzić działalność tylko przez jeden dzień w danym miesiącu, aby zaliczyć go do zestawienia.
Limit odliczenia składki zdrowotnej 2026 r.
Od 1 lipca 2022 r. podatnicy rozliczający się liniowo mogą odliczyć składkę zdrowotną na dwa sposoby:
- zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu,
- odliczyć ją od podstawy opodatkowania.
Obowiązuje tu jednak limit, który w 2026 r. wyniesie 14.100 zł. Limit ten został podniesiony o 1.200 zł względem 2025 roku, który obecnie wynosi 12.900 zł.
Z uwagi na zapisy o ustaleniu podstawy składki zdrowotnej, warto wybrać to pierwsze rozwiązanie. Jeśli zaliczy się składkę zdrowotną do kosztów, jej wysokość (do określonego limitu) obniży również samą podstawę jej wyliczenia.
Natomiast w drugim przypadku składka zdrowotna nie obniży podstawy. W związku z tym zaliczka na podatek przy pełnym odliczeniu zmniejszy się o 2.679 zł, a składka zdrowotna o 690,90 zł. Zaliczając do kosztów uzyskania przychodu 14.100 zł, podatnik liniowy obniży obciążenia o 3.369,90 zł.
Limit odliczenia składki zdrowotnej 2022-2026
|ROK
|Limit
|Oszczędność w PIT
|Oszczędność w ZDR
|Razem maksymalna oszczędność
|2022
|8.700
|1.653
|426,30
|2.079,30
|2023
|10.200
|1.938
|499,80
|2.437,80
|2024
|11.600
|2.204
|568,40
|2.772,40
|2025
|12.900
|2.451
|632,10
|3.083,10
|2026
|14.100
|2.679
|690,90
|3.369,90
Minimalna składka zdrowotna w 2026 r.
Składka zdrowotna dla podatku liniowego w 2026 r. minimalnie wyniesie 432,54 zł i oznacza to wzrost o 117,58 zł miesięcznie. W 2025 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi minimalna składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% liczone od 75% minimalnego wynagrodzenia. W 2025 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4.666 zł. W 2026 roku będzie to 4.806 zł, ale podstawę już będzie stanowić pełne minimalne wynagrodzenie. To oznacza wzrost minimalnej składki zdrowotnej o ponad 37%.
Autor: Piotr Juszczyk, Główny Doradca Podatkowy inFakt
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Komentarze (0)
