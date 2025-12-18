Składka zdrowotna 2026 i podatek liniowy - ile wynosi, jaki limit odliczenia

Przedsiębiorcy, którzy rozliczają się metodą liniową, mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o zapłaconą składkę zdrowotną. Odliczenie to ma jednak limit - w 2026 roku będzie on wynosił 14.100 zł, tak wynika z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2026 r. w sprawie wysokości kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne zaliczanej do kosztów uzyskania przychodów lub odliczanej od dochodu, w roku 2026, opublikowanego 17 grudnia 2026 r.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jaki jest nowy limit odliczenia składki zdrowotnej dla podatników rozliczających się podatkiem liniowym w 2026 roku i jak zmienił się w porównaniu do lat poprzednich.

Jakie są dwa sposoby odliczenia składki zdrowotnej i który z nich pozwala na większe oszczędności.

Jak obliczyć wysokość składki zdrowotnej na podstawie dochodu z miesiąca poprzedniego i jakie są konsekwencje prowadzenia działalności przez część miesiąca.

Jakie są różnice w oszczędnościach przy odliczeniu składki zdrowotnej jako kosztu uzyskania przychodu i od podstawy opodatkowania.

Jakie zmiany w minimalnej składce zdrowotnej czekają przedsiębiorców w 2026 roku i jak wpłyną one na wysokość miesięcznych obciążeń.

Wysokość składki zdrowotnej na podatku liniowym

Limit odliczenia składki zdrowotnej 2026 r.

zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodu,

odliczyć ją od podstawy opodatkowania.

Limit odliczenia składki zdrowotnej 2022-2026

ROK Limit Oszczędność w PIT Oszczędność w ZDR Razem maksymalna oszczędność 2022 8.700 1.653 426,30 2.079,30 2023 10.200 1.938 499,80 2.437,80 2024 11.600 2.204 568,40 2.772,40 2025 12.900 2.451 632,10 3.083,10 2026 14.100 2.679 690,90 3.369,90

Minimalna składka zdrowotna w 2026 r.

Osoby, które rozliczają się podatkiem liniowym, płacąW niektórych przypadkach da się też od przychodu odliczyć ewentualne składki na ubezpieczenie społeczne. Można to zrobić jeśli nie zostały wcześniej zaliczone do kosztów. Do wyliczenia składki zdrowotnej za dany miesiąc bierzemy pod uwagę dochód za miesiąc poprzedni. Oznacza to, że dochód ze stycznia stanowi podstawę składki za luty, a grudniowy składki za styczeń.Przedsiębiorcy są bowiem zobowiązani do weryfikacji przychodu za dany rok wraz z jego końcem. Dopiero ostateczny przychód określa, jaka powinna być wysokość składki. Następnie trzeba obliczyć jej wartość w skali roku (iloczyn miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i określonej stawki). Co ważne, wystarczy prowadzić działalność tylko przez jeden dzień w danym miesiącu, aby zaliczyć go do zestawienia.Od 1 lipca 2022 r. podatnicy rozliczający się liniowo mogą odliczyć składkę zdrowotną na dwa sposoby:Obowiązuje tu jednak. Limit ten został, który obecnie wynosi 12.900 zł.Z uwagi na zapisy o ustaleniu podstawy składki zdrowotnej, warto wybrać to pierwsze rozwiązanie.Natomiast w drugim przypadku składka zdrowotna nie obniży podstawy. W związku z tym zaliczka na podatek przy pełnym odliczeniu zmniejszy się o 2.679 zł, a składka zdrowotna o 690,90 zł. Zaliczając do kosztów uzyskania przychodu 14.100 zł, podatnik liniowy obniży obciążenia o 3.369,90 zł.i oznacza to. W 2025 roku obowiązują przepisy, zgodnie z którymi minimalna składka zdrowotna nie może być niższa niż 9% liczone od 75% minimalnego wynagrodzenia. W 2025 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 4.666 zł. W 2026 roku będzie to 4.806 zł, ale podstawę już będzie stanowić pełne minimalne wynagrodzenie. To oznacza wzrost minimalnej składki zdrowotnej o ponad 37%.