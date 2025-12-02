Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i VAT?

Święta to czas, kiedy przedsiębiorcy chętnie obdarowują kontrahentów i pracowników upominkami, ale nie każdy prezent można wręczyć bez konsekwencji podatkowych. Eksperci przypominają: prezenty dla kontrahentów do 200 zł są zwolnione z podatku dochodowego, ale tylko pod warunkiem, że obdarowana osoba nie jest pracownikiem ani współpracownikiem na umowie cywilnoprawnej. W przypadku VAT limity są jeszcze niższe - zwolnienie obejmuje prezenty do 100 zł netto rocznie, a te powyżej 20 zł wymagają ewidencji. Kiedy prezent może być kosztem firmy, a kiedy generuje obowiązek podatkowy? Jak uniknąć niespodzianek ze strony skarbówki?

Z tego artykułu dowiesz się:

Do jakiej wartości prezenty dla kontrahentów są zwolnione z podatku dochodowego.

Jakie limity obowiązują w podatku VAT i kiedy wymagana jest ewidencja prezentów.

Kiedy prezenty mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.

Jakie są różnice między prezentami dla kontrahentów a prezentami dla pracowników.

Kiedy prezenty świąteczne są traktowane jako koszty reprezentacji, a kiedy jako wydatki reklamowe.

Świąteczne upominki a podatek dochodowy

Inne limity w podatku VAT

Czy prezent może być kosztem firmy?

Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, do jakiej wartości mogą wręczyć prezent kontrahentom, aby uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych.– ostrzega Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.pl i e-pity.pl.Jak wyjaśnia ekspertka,, pod warunkiem że osoba obdarowana nie pozostaje z firmą w stosunku pracy ani umowie cywilnoprawnej.– mówi Piątkowska.Warto pamiętać, że. W ich przypadku cała wartość upominku podlega opodatkowaniu.Dodatkowe komplikacje pojawiają się przy podatku VAT, gdzie obowiązują inne limity kwotowe.– wtedy konieczne jest wpisanie ich do specjalnej ewidencji. Z kolei przy prezentach do 20 zł netto ewidencja nie jest wymagana.– wyjaśnia ekspertka.Wątpliwości przedsiębiorców budzi również to, czy świąteczne upominki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Problem wynika z nieprecyzyjnego pojęcia „”.– tłumaczy Monika Piątkowska z fillup.pl i e-pity.pl.Inaczej traktowane są wydatki o charakterze reklamowym – jeśli ich celem jest promocja firmy, mogą stanowić koszt podatkowy.– dodaje ekspertka.