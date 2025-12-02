eGospodarka.pl
Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i VAT?

2025-12-02 09:39

Święta to czas, kiedy przedsiębiorcy chętnie obdarowują kontrahentów i pracowników upominkami, ale nie każdy prezent można wręczyć bez konsekwencji podatkowych. Eksperci przypominają: prezenty dla kontrahentów do 200 zł są zwolnione z podatku dochodowego, ale tylko pod warunkiem, że obdarowana osoba nie jest pracownikiem ani współpracownikiem na umowie cywilnoprawnej. W przypadku VAT limity są jeszcze niższe - zwolnienie obejmuje prezenty do 100 zł netto rocznie, a te powyżej 20 zł wymagają ewidencji. Kiedy prezent może być kosztem firmy, a kiedy generuje obowiązek podatkowy? Jak uniknąć niespodzianek ze strony skarbówki?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Do jakiej wartości prezenty dla kontrahentów są zwolnione z podatku dochodowego.
  • Jakie limity obowiązują w podatku VAT i kiedy wymagana jest ewidencja prezentów.
  • Kiedy prezenty mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.
  • Jakie są różnice między prezentami dla kontrahentów a prezentami dla pracowników.
  • Kiedy prezenty świąteczne są traktowane jako koszty reprezentacji, a kiedy jako wydatki reklamowe.

Świąteczne upominki a podatek dochodowy


Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, do jakiej wartości mogą wręczyć prezent kontrahentom, aby uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych. – Urząd Skarbowy nie jest Świętym Mikołajem i od wartości pewnych prezentów musimy doliczyć stosowny podatek – ostrzega Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.pl i e-pity.pl.

Jak wyjaśnia ekspertka, bez podatku dochodowego można przekazać kontrahentowi prezent o wartości do 200 zł, pod warunkiem że osoba obdarowana nie pozostaje z firmą w stosunku pracy ani umowie cywilnoprawnej.

– Jeśli wręczamy kontrahentowi podarunek o wartości przekraczającej 200 zł, obdarowywany musi zapłacić podatek dochodowy od wartości upominku – mówi Piątkowska.

Warto pamiętać, że ten limit nie dotyczy prezentów wręczanych pracownikom. W ich przypadku cała wartość upominku podlega opodatkowaniu.

Inne limity w podatku VAT


Dodatkowe komplikacje pojawiają się przy podatku VAT, gdzie obowiązują inne limity kwotowe. Zwolnienie z VAT obejmuje prezenty, których suma wartości dla jednej osoby w ciągu roku nie przekracza 100 zł netto – wtedy konieczne jest wpisanie ich do specjalnej ewidencji. Z kolei przy prezentach do 20 zł netto ewidencja nie jest wymagana.

Jeśli nie spełniamy warunków zwolnienia, powinniśmy doliczyć podatek należny do wartości upominków – wyjaśnia ekspertka.

Czy prezent może być kosztem firmy?


Wątpliwości przedsiębiorców budzi również to, czy świąteczne upominki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Problem wynika z nieprecyzyjnego pojęcia „kosztów reprezentacji”.

– W ustawie nie określono jednoznacznie, co należy rozumieć pod pojęciem reprezentacji. Przyjmuje się jednak, że są to wydatki ponoszone w celu wykreowania pozytywnego wizerunku firmy – tłumaczy Monika Piątkowska z fillup.pl i e-pity.pl.

Inaczej traktowane są wydatki o charakterze reklamowym – jeśli ich celem jest promocja firmy, mogą stanowić koszt podatkowy. Prezenty o niewielkiej wartości opatrzone logo firmy nie będą miały charakteru reprezentacyjnego i mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu – dodaje ekspertka.
