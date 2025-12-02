Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i VAT?
2025-12-02 09:39
Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i V © wygenerowane przez AI
Przeczytaj także: Prezenty świąteczne dla pracowników - jak je rozliczyć?
Z tego artykułu dowiesz się:
- Do jakiej wartości prezenty dla kontrahentów są zwolnione z podatku dochodowego.
- Jakie limity obowiązują w podatku VAT i kiedy wymagana jest ewidencja prezentów.
- Kiedy prezenty mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu.
- Jakie są różnice między prezentami dla kontrahentów a prezentami dla pracowników.
- Kiedy prezenty świąteczne są traktowane jako koszty reprezentacji, a kiedy jako wydatki reklamowe.
Świąteczne upominki a podatek dochodowy
Wielu przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy, do jakiej wartości mogą wręczyć prezent kontrahentom, aby uniknąć dodatkowych obciążeń podatkowych. – Urząd Skarbowy nie jest Świętym Mikołajem i od wartości pewnych prezentów musimy doliczyć stosowny podatek – ostrzega Monika Piątkowska, doradca podatkowy fillup.pl i e-pity.pl.
Jak wyjaśnia ekspertka, bez podatku dochodowego można przekazać kontrahentowi prezent o wartości do 200 zł, pod warunkiem że osoba obdarowana nie pozostaje z firmą w stosunku pracy ani umowie cywilnoprawnej.
– Jeśli wręczamy kontrahentowi podarunek o wartości przekraczającej 200 zł, obdarowywany musi zapłacić podatek dochodowy od wartości upominku – mówi Piątkowska.
Warto pamiętać, że ten limit nie dotyczy prezentów wręczanych pracownikom. W ich przypadku cała wartość upominku podlega opodatkowaniu.
Inne limity w podatku VAT
Dodatkowe komplikacje pojawiają się przy podatku VAT, gdzie obowiązują inne limity kwotowe. Zwolnienie z VAT obejmuje prezenty, których suma wartości dla jednej osoby w ciągu roku nie przekracza 100 zł netto – wtedy konieczne jest wpisanie ich do specjalnej ewidencji. Z kolei przy prezentach do 20 zł netto ewidencja nie jest wymagana.
– Jeśli nie spełniamy warunków zwolnienia, powinniśmy doliczyć podatek należny do wartości upominków – wyjaśnia ekspertka.
Czy prezent może być kosztem firmy?
Wątpliwości przedsiębiorców budzi również to, czy świąteczne upominki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Problem wynika z nieprecyzyjnego pojęcia „kosztów reprezentacji”.
– W ustawie nie określono jednoznacznie, co należy rozumieć pod pojęciem reprezentacji. Przyjmuje się jednak, że są to wydatki ponoszone w celu wykreowania pozytywnego wizerunku firmy – tłumaczy Monika Piątkowska z fillup.pl i e-pity.pl.
Inaczej traktowane są wydatki o charakterze reklamowym – jeśli ich celem jest promocja firmy, mogą stanowić koszt podatkowy. – Prezenty o niewielkiej wartości opatrzone logo firmy nie będą miały charakteru reprezentacyjnego i mogą zostać uznane za koszt uzyskania przychodu – dodaje ekspertka.
oprac. : eGospodarka.pl
Przeczytaj także
Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ
Komentarze (0)
Najnowsze w dziale Podatki
-
Świąteczne prezenty dla kontrahentów i pracowników - kiedy są kosztem, co z podatkiem dochodowym i VAT?
-
KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących
-
Jak rozliczyć kryptowaluty za 2025 rok? Kto, kiedy i jak musi złożyć PIT-38? Przewodnik krok po kroku
-
Najważniejsze zmiany podatkowe od 2026 r. Na co powinni przygotować się przedsiębiorcy?