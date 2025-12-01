KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to koniec tradycyjnych duplikatów faktur i rewolucja w procesie korygowania błędów. Po wejściu w życie KSeF duplikaty faktur przestaną istnieć, noty korygujące będą wymagać zatwierdzenia przez sprzedawcę, a każda faktura otrzyma unikalny numer KSeF. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców i jak przygotować firmę na nowe procedury?

Z tego artykułu dowiesz się:

Dlaczego KSeF eliminuje duplikaty faktur – każda e-faktura jest trwale zapisana w systemie i dostępna dla uprawnionych stron.

Jak zmienia się proces korygowania błędów – noty korygujące będą wymagać zatwierdzenia przez sprzedawcę w systemie KSeF.

Jakie nowe obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach.

Co oznacza unikalny numer KSeF i jak wpływa na przejrzystość obiegu dokumentów.