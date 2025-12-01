eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweKSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

2025-12-01 10:54

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących

KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących © wygenerowane przez AI

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur to koniec tradycyjnych duplikatów faktur i rewolucja w procesie korygowania błędów. Po wejściu w życie KSeF duplikaty faktur przestaną istnieć, noty korygujące będą wymagać zatwierdzenia przez sprzedawcę, a każda faktura otrzyma unikalny numer KSeF. Jakie zmiany czekają przedsiębiorców i jak przygotować firmę na nowe procedury?

Przeczytaj także: Czy firmy zwolnione z VAT muszą korzystać z KSeF? Wszystko, co musisz wiedzieć


Z tego artykułu dowiesz się:


  • Dlaczego KSeF eliminuje duplikaty faktur – każda e-faktura jest trwale zapisana w systemie i dostępna dla uprawnionych stron.
  • Jak zmienia się proces korygowania błędów – noty korygujące będą wymagać zatwierdzenia przez sprzedawcę w systemie KSeF.
  • Jakie nowe obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach.
  • Co oznacza unikalny numer KSeF i jak wpływa na przejrzystość obiegu dokumentów.

Wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur znacząco zmienia zasady wystawiania i poprawiania dokumentów księgowych. Przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych procedur, szczególnie w obszarze korekt i duplikatów faktur. Jak wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, KSeF nie tylko porządkuje obieg dokumentów, ale także eliminuje niektóre dotychczas stosowane rozwiązania.

Wprowadzenie KSeF oznacza koniec duplikatów faktur w tradycyjnym rozumieniu – zauważa ekspertka. - Do tej pory podatnicy wystawiali duplikat, gdy oryginał zaginął lub uległ zniszczeniu. W systemie e-faktur taka potrzeba znika, ponieważ dokument po przesłaniu do KSeF pozostaje tam zapisany i zawsze dostępny dla uprawnionych stron. Faktura istnieje w systemie niezależnie od okoliczności, więc nie ma ryzyka jej utraty – komentuje ekspertka.

Duże zmiany dotyczą również procesu korygowania błędów. W tradycyjnym obiegu nabywca mógł wystawić notę korygującą, gdy faktura zawierała drobne pomyłki, np. w nazwie firmy, adresie lub numerze NIP. Po wdrożeniu KSeF możliwość ta zostanie istotnie ograniczona. Nota korygująca nadal będzie funkcjonować, ale w zupełnie nowej formie - podkreśla Beata Tęgowska. W przypadku faktur ustrukturyzowanych korekty będzie musiał zatwierdzić sprzedawca poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu do systemu.

Ekspertka Systim.pl zwraca uwagę, że rola nabywcy w procesie korygowania będzie mniejsza niż dotychczas. Jeśli w fakturze pojawi się błąd, który nie wpływa na kwoty, nabywca będzie mógł przygotować propozycję noty korygującej, ale jej zatwierdzenie nastąpi wyłącznie po stronie sprzedawcy, w KSeF. – To sprzedawca staje się jedynym podmiotem uprawnionym do formalnej zmiany danych w fakturze ustrukturyzowanej - dodaje.

KSeF wprowadza również pełną identyfikowalność dokumentów. Każda faktura otrzymuje unikalny numer KSeF, który zastępuje dotychczasowe oznaczenia oryginału czy duplikatu. W efekcie proces kontroli, obiegu dokumentów i ich archiwizacji staje się bardziej przejrzysty.

Wraz z pojawieniem się KSeF duplikaty faktur przestają istnieć, a noty korygujące funkcjonują w zmienionej formie, wymagającej akceptacji sprzedawcy w systemie. Nowe zasady uporządkują obieg dokumentów, ale jednocześnie nakładają na przedsiębiorców obowiązek aktualizacji dotychczasowych procedur. Kluczowe jest zrozumienie, że każda faktura ustrukturyzowana jest na stałe dostępna w systemie, co eliminuje wiele wcześniejszych problemów organizacyjnych.
Przeczytaj także: Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy Nowe pojęcia w KSeF: potwierdzenie transakcji jako tymczasowy dowód handlowy

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: duplikat faktury, korekta faktury, błąd w fakturze, nota korygująca, zasady wystawiania faktur, elektroniczne faktury, e-faktura, e-faktury, Krajowy System e-Faktur, KSeF, wystawienie faktury, rok 2026

Przeczytaj także

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Faktura proforma a KSeF. Co muszą wiedzieć przedsiębiorcy i czy trzeba ją przesyłać do systemu?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Faktury zagraniczne a KSeF: jak prawidłowo je wystawiać i rozliczać?

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

Co o KSeF musi wiedzieć każdy przedsiębiorca? Ekspert wyjaśnia zmiany od 2026 r.

KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

KSeF w branży TSL: martwy twór czy rewolucja?

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Wystawianie e-Faktur: co zrobić w czasie awarii KSeF lub gdy system jest niedostępny?

Czy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśnia

Czy opłaty autostradowe, bilety parkingowe i za przejazdy komunikacją trafią do KSeF? Ekspert wyjaśnia

KSeF a odpowiedzialność księgowych: czy biura rachunkowe zapłacą za błędy klientów?

KSeF a odpowiedzialność księgowych: czy biura rachunkowe zapłacą za błędy klientów?

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

Działalność nierejestrowana a KSeF. Czy osoby bez firmy będą musiały korzystać z e-faktur?

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

KSeF od A do Z: praktyczny słownik pojęć e-fakturowania

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Jak korzystnie przelewać pieniądze do Polski pracując za granicą?

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking chwilówek i pożyczek pozabankowych

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w listopadzie 2025

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Jaki podatek od nieruchomości w 2025 roku?

Podatek od nieruchomości 2025 - czy właściciele i najemcy centrów handlowych zapłacą więcej?

Jaki jest koszt przejechania 100 km samochodem? Sprawdź porównanie benzyny, oleju napędowego, LPG i innych paliw.

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG dla dochodów z Holandii z ulgą abolicyjną

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-36 i PIT/ZG: dochody z Niemiec - wyłączenie z progresją

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Najnowsze w serwisie

Restrukturyzacja firm handlowych: ostatnia deska ratunku czy strategia?

Restrukturyzacja firm handlowych: ostatnia deska ratunku czy strategia?

Kryzys na rynku pracy? Alarmujące dane o braku pracowników

Kryzys na rynku pracy? Alarmujące dane o braku pracowników

Dyskonty to już nie konieczność, lecz wybór. Nowe dane o preferencjach Polaków

Dyskonty to już nie konieczność, lecz wybór. Nowe dane o preferencjach Polaków

Zmiana opon na zimowe: nieobowiązkowa, ale i tak może grozić ci mandat

Zmiana opon na zimowe: nieobowiązkowa, ale i tak może grozić ci mandat

42% Polaków codziennie korzysta z social mediów jako źródła informacji, ale tylko 6% uważa je za bardzo wiarygodne

42% Polaków codziennie korzysta z social mediów jako źródła informacji, ale tylko 6% uważa je za bardzo wiarygodne

Reklama kinowa wyprzedza internet i radio. Jak zmienia się rynek?

Reklama kinowa wyprzedza internet i radio. Jak zmienia się rynek?

Jak przygotować samochód do jazdy zimą? Checklista każdego kierowcy

Jak przygotować samochód do jazdy zimą? Checklista każdego kierowcy

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: