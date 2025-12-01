KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących
2025-12-01 10:54
KSeF zlikwiduje duplikaty faktur i zmieni zasady wystawiania not korygujących © wygenerowane przez AI
Z tego artykułu dowiesz się:
- Dlaczego KSeF eliminuje duplikaty faktur – każda e-faktura jest trwale zapisana w systemie i dostępna dla uprawnionych stron.
- Jak zmienia się proces korygowania błędów – noty korygujące będą wymagać zatwierdzenia przez sprzedawcę w systemie KSeF.
- Jakie nowe obowiązki spoczywają na przedsiębiorcach.
- Co oznacza unikalny numer KSeF i jak wpływa na przejrzystość obiegu dokumentów.
Wejście w życie Krajowego Systemu e-Faktur znacząco zmienia zasady wystawiania i poprawiania dokumentów księgowych. Przedsiębiorcy muszą dostosować się do nowych procedur, szczególnie w obszarze korekt i duplikatów faktur. Jak wyjaśnia Beata Tęgowska, ekspertka ds. księgowości i płac z Systim.pl, KSeF nie tylko porządkuje obieg dokumentów, ale także eliminuje niektóre dotychczas stosowane rozwiązania.
– Wprowadzenie KSeF oznacza koniec duplikatów faktur w tradycyjnym rozumieniu – zauważa ekspertka. - Do tej pory podatnicy wystawiali duplikat, gdy oryginał zaginął lub uległ zniszczeniu. W systemie e-faktur taka potrzeba znika, ponieważ dokument po przesłaniu do KSeF pozostaje tam zapisany i zawsze dostępny dla uprawnionych stron. Faktura istnieje w systemie niezależnie od okoliczności, więc nie ma ryzyka jej utraty – komentuje ekspertka.
Duże zmiany dotyczą również procesu korygowania błędów. W tradycyjnym obiegu nabywca mógł wystawić notę korygującą, gdy faktura zawierała drobne pomyłki, np. w nazwie firmy, adresie lub numerze NIP. Po wdrożeniu KSeF możliwość ta zostanie istotnie ograniczona. – Nota korygująca nadal będzie funkcjonować, ale w zupełnie nowej formie - podkreśla Beata Tęgowska. W przypadku faktur ustrukturyzowanych korekty będzie musiał zatwierdzić sprzedawca poprzez przesłanie odpowiedniego dokumentu do systemu.
Ekspertka Systim.pl zwraca uwagę, że rola nabywcy w procesie korygowania będzie mniejsza niż dotychczas. Jeśli w fakturze pojawi się błąd, który nie wpływa na kwoty, nabywca będzie mógł przygotować propozycję noty korygującej, ale jej zatwierdzenie nastąpi wyłącznie po stronie sprzedawcy, w KSeF. – To sprzedawca staje się jedynym podmiotem uprawnionym do formalnej zmiany danych w fakturze ustrukturyzowanej - dodaje.
KSeF wprowadza również pełną identyfikowalność dokumentów. Każda faktura otrzymuje unikalny numer KSeF, który zastępuje dotychczasowe oznaczenia oryginału czy duplikatu. W efekcie proces kontroli, obiegu dokumentów i ich archiwizacji staje się bardziej przejrzysty.
Wraz z pojawieniem się KSeF duplikaty faktur przestają istnieć, a noty korygujące funkcjonują w zmienionej formie, wymagającej akceptacji sprzedawcy w systemie. Nowe zasady uporządkują obieg dokumentów, ale jednocześnie nakładają na przedsiębiorców obowiązek aktualizacji dotychczasowych procedur. Kluczowe jest zrozumienie, że każda faktura ustrukturyzowana jest na stałe dostępna w systemie, co eliminuje wiele wcześniejszych problemów organizacyjnych.
oprac. : eGospodarka.pl
