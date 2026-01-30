eGospodarka.pl
eGospodarka.pl poleca

eGospodarka.plPodatkiPorady podatkoweDo 20 lutego można zmienić formę opodatkowania. Kiedy to się opłaca i jakich błędów unikać?

Do 20 lutego można zmienić formę opodatkowania. Kiedy to się opłaca i jakich błędów unikać?

2026-01-30 00:02

Do 20 lutego można zmienić formę opodatkowania. Kiedy to się opłaca i jakich błędów unikać?

Do 20 lutego można zmienić formę opodatkowania. Kiedy to się opłaca i jakich błędów unikać? © wygenerowane przez AI

Do 20 lutego przedsiębiorcy mogą zmienić formę opodatkowania swojej działalności gospodarczej. Choć procedura jest prosta, wybór odpowiedniej metody może znacząco wpłynąć na wysokość podatków przez cały rok. Jakie czynniki warto wziąć pod uwagę, aby zmiana się opłacała? Która z dostępnych form opodatkowania - ryczałt, podatek liniowy, zasady ogólne - będzie najkorzystniejsza dla Twojej firmy? Sprawdź, jak dostosować formę opodatkowania do sytuacji rodzinnej, planowanych inwestycji i struktury kosztów, aby zaoszczędzić i uniknąć błędów.

Przeczytaj także: Czy wpis PPE w tytule przelewu do US to skuteczne oświadczenie o przejściu na ryczałt?

Z tego artykułu dowiesz się:


  • Jakie są terminy i procedury zmiany formy opodatkowania.
  • Jakie czynniki warto wziąć pod uwagę przy wyborze formy opodatkowania.
  • Jak sytuacja rodzinna wpływa na wybór metody opodatkowania.
  • Jakie korzyści i ryzyka niosą ze sobą ryczałt, podatek liniowy i zasady ogólne.

– Z roku na rok u przedsiębiorców zmienia się struktura przychodów i kosztów, a często także zakres świadczonych usług. To dlatego co roku warto spojrzeć na swoją działalność na nowo i sprawdzić, czy dotychczasowa forma opodatkowania nadal jest najkorzystniejsza – zwraca uwagę Jacek Dziuba, doradca podatkowy i ekspert ds. finansów.

Zmiana formy opodatkowania to nie rewolucja, a coroczny „test”


Wielu przedsiębiorców błędnie traktuje wybór formy opodatkowania jako decyzję podejmowaną raz, w trakcie zakładania firmy. Tymczasem przepisy pozwalają na jej zmianę co roku – bez dodatkowych opłat i skomplikowanych formalności.
Zmiana jest bezkosztowa i sprowadza się jedynie do aktualizacji wpisu w CEIDG. Kluczowe jest jedynie dotrzymanie terminu. Decyzja podjęta do 20 lutego obowiązuje przez cały rok podatkowy – przypomina Jacek Dziuba.

Ekspert podkreśla, że taka coroczna analiza powinna uwzględniać nie tylko wysokość przychodów, ale również planowane wydatki oraz sytuację życiową przedsiębiorcy.

Rodzina, ulgi i wspólne rozliczenie – nie każda forma na to pozwala


Jednym z czynników, który często przemawia za zmianą formy opodatkowania, jest sytuacja rodzinna. Małżeństwo, narodziny dziecka czy status samotnego rodzica mogą otwierać dostęp do preferencji podatkowych, jednak nie przy każdej metodzie rozliczeń.
Wspólne rozliczenie z małżonkiem albo z dzieckiem jest możliwe wyłącznie przy opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Jeżeli jeden z małżonków osiąga niskie dochody, takie rozwiązanie może znacząco obniżyć łączny podatek – wyjaśnia Jacek Dziuba.

Ekspert zwraca uwagę, że przy ryczałcie czy podatku liniowym takie preferencje nie są dostępne. W praktyce oznacza to, że forma opodatkowania powinna być dopasowana nie tylko do firmy, ale także do sytuacji rodzinnej podatnika.

Koszty, inwestycje i duże zakupy… a rachunek opłacalności


Kolejnym istotnym elementem są koszty prowadzenia działalności – zwłaszcza te jednorazowe, związane z inwestycjami lub zakupem środków trwałych.
Jeżeli przedsiębiorca planuje większe wydatki, na przykład zakup samochodu z wysoką wpłatą początkową, to forma opodatkowania umożliwiająca rozliczanie kosztów może okazać się korzystniejsza. W takiej sytuacji zasady ogólne lub podatek liniowy często dają większą elastyczność niż ryczałt – mówi Jacek Dziuba.

Ekspert podkreśla, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby w jednym roku skorzystać z formy umożliwiającej rozliczenie wysokich kosztów, a w kolejnym – wrócić do ryczałtu, jeśli zmieni się struktura działalności.

Ryczałt – prostota i niższe obciążenia, ale nie dla każdego


Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych bywa szczególnie atrakcyjny dla przedsiębiorców, którzy generują wysokie przychody przy relatywnie niskich kosztach.
W wielu branżach stawki ryczałtu są wyraźnie niższe niż podatek liniowy, a dodatkowo składka zdrowotna ma charakter zryczałtowany. Dla osób o wysokich dochodach istotne jest również, że ryczałt nie podlega daninie solidarnościowej – wskazuje Jacek Dziuba.

Jednocześnie ekspert zaznacza, że ryczałt nie zawsze będzie najlepszym wyborem. Zwłaszcza wtedy, kiedy przedsiębiorca chce korzystać z ulg rodzinnych lub ponosi znaczne koszty.

Umowa o pracę i działalność gospodarcza – uwaga na progi podatkowe


Coraz więcej osób łączy etat z prowadzeniem działalności gospodarczej. W takim przypadku wybór formy opodatkowania nabiera dodatkowego znaczenia.
Dochody z umowy o pracę i z działalności sumują się przy rozliczeniu na zasadach ogólnych. To może oznaczać wejście w wyższy próg podatkowy. Dlatego czasem warto rozdzielić źródła dochodu, wybierając inną formę opodatkowania dla działalności – przypomina Jacek Dziuba.

Dlaczego księgowy nie może doradzić?


W rozmowach z przedsiębiorcami często pojawia się pytanie, dlaczego księgowy nie chce jednoznacznie wskazać najkorzystniejszej formy opodatkowania. Powód jest prosty – takie rekomendacje są już doradztwem podatkowym. A trzeba pamiętać, że księgowy nie ma uprawnień do doradzania w zakresie wyboru formy opodatkowania.
Za nieuprawnione doradztwo grożą kary finansowe, sięgające nawet 100 tys. zł, a polisa OC księgowego nie obejmuje takich sytuacji – podkreśla Jacek Dziuba.

Ekspert dodaje, że w razie sporu z fiskusem odpowiedzialność i tak spoczywa na podatniku, dlatego w kluczowych decyzjach warto skorzystać z pomocy licencjonowanego doradcy podatkowego.

Co warto zapamiętać przed 20 lutego


Zmiana formy opodatkowania nie wymaga skomplikowanych procedur, ale powinna być poprzedzona rzetelną analizą.
Nie ma jednej najlepszej metody dla wszystkich. Każdy rok podatkowy jest inny, dlatego warto regularnie sprawdzać, która forma opodatkowania najlepiej odpowiada aktualnej sytuacji przedsiębiorcy – podsumowuje Jacek Dziuba.

Dla wielu firm taka decyzja może oznaczać realne oszczędności – pod warunkiem, że zostanie podjęta świadomie i w terminie.
Przeczytaj także: Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej. Kompendium wiedzy + FAQ Zmiana wybranej na 2022 rok formy opodatkowania na zasady ogólne według skali podatkowej. Kompendium wiedzy + FAQ

oprac. : eGospodarka.pl eGospodarka.pl

Więcej na ten temat: wybór formy opodatkowania, forma opodatkowania, zmiana formy opodatkowania, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, ryczałt ewidencjonowany, podatek liniowy, zasady ogólne opodatkowania, rozliczenia z urzędem skarbowym, podatek od firmy, podatek dochodowy

Przeczytaj także

Wybór lub zmiana formy opodatkowania tylko do 20 lutego

Wybór lub zmiana formy opodatkowania tylko do 20 lutego

Jak i kiedy zmienić formę opodatkowania?

Jak i kiedy zmienić formę opodatkowania?

To już ostatni dzień na zmianę formy opodatkowania

To już ostatni dzień na zmianę formy opodatkowania

Zmiana formy opodatkowania tylko do 20 lutego. Jaką formę opodatkowania wybrać na 2024 rok?

Zmiana formy opodatkowania tylko do 20 lutego. Jaką formę opodatkowania wybrać na 2024 rok?

Zmiana / wybór formy opodatkowania na 2023 rok tylko do 20 lutego!

Zmiana / wybór formy opodatkowania na 2023 rok tylko do 20 lutego!

To już ostatnia szansa na wybór lub zmianę formy opodatkowania

To już ostatnia szansa na wybór lub zmianę formy opodatkowania

Nowa składka zdrowotna przedsiębiorcy. Kto ile straci?

Nowa składka zdrowotna przedsiębiorcy. Kto ile straci?

Polski Ład a zmiana formy opodatkowania w 2022 r. - jak zgłosić i do kiedy?

Polski Ład a zmiana formy opodatkowania w 2022 r. - jak zgłosić i do kiedy?

Polski (nie)Ład, czyli jak rozliczyć PIT za 2022 rok

Polski (nie)Ład, czyli jak rozliczyć PIT za 2022 rok

Skomentuj artykuł Opcja dostępna dla zalogowanych użytkowników - ZALOGUJ SIĘ / ZAREJESTRUJ SIĘ

Komentarze (0)

DODAJ SWÓJ KOMENTARZ

Najnowsze w dziale Podatki

Polecamy

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

Kiedy wysłać mailing? Jaki dzień tygodnia i godziny są najlepsze

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

13 najczęstszych błędów przy wysyłaniu mailingu

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuł natywny, czyli jaki? Jak napisać dobry artykuł natywny?

Artykuły promowane

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Jaki podatek od nieruchomości zapłacą w 2026 r. mieszkańcy największych miast?

Ile można dorobić do emerytury i renty? Nowe limity od 1 grudnia 2025

Od 2025 r. zmiany m.in. w składkach ZUS, składce zdrowotnej, podatku VAT i podatku od nieruchomości. Co warto wiedzieć już teraz?

newsletter rss rss Podatki

Eksperci egospodarka.pl

1 1 1

Najpopularniejsze galerie

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Jak wystawiać faktury zaliczkowe i końcowe VAT?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Nota korygująca i faktura korygująca - kto i kiedy wystawia. Co powinna zawierać?

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-39: Rozliczamy dochód ze sprzedaży mieszkania

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-36: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Poradnik PIT-37: jak wypełnić e-Deklaracje za 2015 r.

Najnowsze w serwisie

Sprzedażowe praktyki on-line pod lupą UOKiK: 5 zakazanych technik, które musisz wyeliminować

Sprzedażowe praktyki on-line pod lupą UOKiK: 5 zakazanych technik, które musisz wyeliminować

Gdynia otwiera nowy sezon FinTech Trends Poland. Ogólnopolski cykl spotkań o technologiach finansowych startuje w Trójmieście

Gdynia otwiera nowy sezon FinTech Trends Poland. Ogólnopolski cykl spotkań o technologiach finansowych startuje w Trójmieście

Rynek spokojny po decyzji Fed, ale polityczne napięcia pozostają

Rynek spokojny po decyzji Fed, ale polityczne napięcia pozostają

Od kilkuset złotych do 1,5 tysiąca, czyli ceny ubezpieczenia OC w 2025 roku

Od kilkuset złotych do 1,5 tysiąca, czyli ceny ubezpieczenia OC w 2025 roku

Zarobki w IT: gdzie wynagrodzenia rosną najszybciej, a gdzie hamują?

Zarobki w IT: gdzie wynagrodzenia rosną najszybciej, a gdzie hamują?

Program Mieszkanie bez wkładu własnego: gdzie działa, a gdzie zawodzi?

Program Mieszkanie bez wkładu własnego: gdzie działa, a gdzie zawodzi?

Taniej to już było. Jak rosnące koszty zatrudnienia i zmiany prawa uderzą w portfel Kowalskiego?

Taniej to już było. Jak rosnące koszty zatrudnienia i zmiany prawa uderzą w portfel Kowalskiego?

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć urząd skarbowy lub izbę skarbową.

Wzory dokumentów

Bezpłatne wzory dokumentów i formularzy.
Wyszukaj i pobierz za darmo: