Zniesienie współwłasności: hipoteka a podatek od spadków i darowizn

Gdy wartość hipoteki jest równa wartości nabytego w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności udziału w lokalu mieszkalnym, to podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn wynosi zero – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.05.2019 r. nr 0111-KDIB2-2.4015.54.2019.2.MZ.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Podatek od spadków i darowizn: czysta wartość a ustanowienie hipoteki Nieodpłatne zniesienie współwłasności podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn. Z podstawy opodatkowania wyłącza się tutaj jednak ciężary i długi, tak aby pozostała czysta jej wartość. Do tych zalicza się m.in. ustanowioną na nieruchomości (wobec której ma zostać zniesiona współwłasność) hipotekę.

Dnia 2 marca 2016 r. wnioskodawczyni wraz z Panem W.J. (osoby niespokrewnione) kupiła mieszkanie po ½ części każdy z nich. Łączna cena nieruchomości wynosiła 255.000 zł, to jest po 127.500 zł na każdy z udziałów. Wkład własny każdego ze współwłaścicieli wyniósł 57.250 zł, z czego Pan W. J. pieniądze te wpłacił z pożyczki udzielonej mu przez wnioskodawczynię. Na pozostałą część ceny zakupu współwłaściciele zaciągnęli wspólny kredyt w banku . Hipoteka umowna na zabezpieczenie kredytu wraz z odsetkami została ustalona na kwotę 300.000 zł.Następnie dnia 15 czerwca 2018 r. wnioskodawczyni i Pan W.J. dokonali zniesienia współwłasności mieszkania w ten sposób, że wnioskodawczyni stała się jego jedynym właścicielem bez spłat i dopłat w zamian za zwolnienie z zaciągniętej u niej przez Pana W.J. pożyczki i zwolnienie z długu z tytułu zaciągniętego kredytu bankowego (wnioskodawczyni zobowiązała się do przejęcia całego zobowiązania z tytułu kredytu). Na dzień zniesienia współwłasności strony określiły wartość lokalu mieszkalnego na 300.000 zł. Na lokalu nadal ciąży hipoteka umowna do kwoty 300.000 zł na rzecz banku.Wnioskodawczyni zadała pytanie, ile wynosi podstawa opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn z tytułu zniesienia współwłasności mieszkania? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów