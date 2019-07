Sprzedaż towaru za symboliczną złotówkę w podatku CIT

W obrocie gospodarczym często można natrafić na promocję, w ramach których przedsiębiorcy oferują swoim klientom kupno jakiegoś towaru za symboliczną złotówkę. Możliwość nabycia towaru po tak atrakcyjnej cenie, uzależniona jest zazwyczaj od zakupu określonej liczby takiego samego lub innego towaru. Przeprowadzana w ten sposób akcja promocyjna ma na celu przede wszystkim nakłonienie klientów do intensywniejszego korzystania z określonej rodzajowo oferty przedsiębiorcy, co przekłada się na zwiększenie osiąganych przez niego zysków. Należy jednak pamiętać, że w przypadku gdy wartość sprzedawanego towaru odbiega od wartości rynkowej, organ podatkowy ma możliwość ustalenia przychodu w wysokości jego wartości rynkowej.

Przykładowo uzasadnioną przyczyną obniżenia ceny mogą być rabaty udzielone w ramach przeprowadzanej akcji promocyjnej . Celem akcji promocyjnej jest bowiem co do zasady zwiększenie sprzedaży oferowanych w danym czasie towarów, jak również zwiększenie sprzedaży innych towarów w przyszłości, poprzez przyzwyczajenie klienta do danego przedsiębiorcy, wywołanie pozytywnych skojarzeń itp.(zob. interpretację indywidulaną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 3.09.2015 r., znak: IPPB5/4510-694/15-2/AK).