Biała lista podatników VAT już od września, sankcje podatkowe od stycznia 2020 r.

Z początkiem września 2019 r. oraz stycznia 2020 r. wejdą w życie zmiany w podatkach wprowadzające przepisy w zakresie tzw. białej listy podatników VAT. Pozwolą one z jednej strony lepiej sprawdzać kontrahentów, jednakże z drugiej będą karać za brak takiej kontroli.

Biała lista podatników VAT będzie zawierać następujące informacje:1) firmę (nazwę) lub imię i nazwisko;2) numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;2a) status podmiotu:a) w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,b) zarejestrowanego jako "podatnik VAT czynny" albo "podatnik VAT zwolniony", w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;3) numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;4) numer PESEL, o ile podmiot posiada;5) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;6) adres siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;7) adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności - w odniesieniu do osoby fizycznej;8) imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;9) imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;10) imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;11) daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;12 podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;13) numery rachunków rozliczeniowych , o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą - wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej.