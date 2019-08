Fiskus potwierdza: koszty paliwa w zryczałtowanym przychodzie

Wartość pieniężna nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty użytkowania samochodu takie jak: paliwo, ubezpieczenie, bieżące naprawy, przeglądy itp. – potwierdził Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 30.07.2019 r. nr IBPB-2-2/4511-62/16-1/MZ

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay Tankowanie Fiskus przyznał wreszcie, że w zryczałtowanym przychodzie pracownika z tytułu udostępnionego mu nieodpłatnie służbowego samochodu, mieszczą się wszelkie wydatki związane z jego użytkowaniem, w tym koszty paliwa.

Spółka powierza swoim pracownikom samochody służbowe w celu wykonywania przez nich obowiązków służbowych. Stworzony na te potrzeby regulamin dopuszcza możliwość używania samochodów służbowych przez pracowników do ich potrzeb prywatnych.Z tego tytułu spółka określa pracownikom przychód podatkowy, zgodnie z zasadami wyrażonymi w art. 12 ust. 2a-2c ustawy o PIT.Tankowanie służbowych aut odbywa się wg zasad określonych w regulaminie:1. Tankowanie pojazdu służbowego musi odbywać się na stacjach paliwowych, z którymi Spółka zawarła umowy, przy użyciu karty paliwowej przyporządkowanej do danego pojazdu. Stacje paliwowe wydają potwierdzenie zakupu paliwa (kwit);2. Tankowanie pojazdu służbowego poza określonymi w ust. 1 stacjami, może być realizowane w przypadku podróży służbowej oraz w innych uzasadnionych przypadkach. Fakt ten musi być zgłoszony niezwłocznie kierownikowi działu obsługi technicznej, a faktury wystawione na Spółkę winny być niezwłocznie, najpóźniej w dniu następnym po zakończeniu podróży służbowej, dostarczone do sekcji finansowej działu księgowości. Faktury powinny zawierać wskazanie pojazdu służbowego, w tym jego numeru rejestracyjnego (jeżeli ów numer pojazd posiada), którego dotyczy zakup paliwa;3. W celu bieżącej kontroli stanu paliwa, pracownik zobowiązany jest do każdorazowego tankowania paliwa do pełna.Regulamin przy tym nie wyjaśnia kwestii rozliczania pracowników z paliwa wykorzystywanego do jazd prywatnych. Nie ponoszą oni z tego tytułu żadnych opłat. Spółka nadto ponosi wszelkie koszty związane z użytkowaniem samochodów, w tym ubezpieczenie, wymiana opon, bieżące naprawy, materiały eksploatacyjne, przeglądy okresowe, wymiana oleju i innych płynów oraz zużywających się części w wyniku zwykłego korzystania z pojazdu.Spółka zadała pytanie, czy wartość nieodpłatnego świadczenia na rzecz pracowników z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych, o której mowa w art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, obejmuje wszelkie świadczenia wynikające z tego tytułu, czyli również koszty paliwa ? W przedmiotowej sprawie, uwzględniając wyrok WSA w Krakowie z 14 września 2016 r., sygn. akt I SA/Kr 824/16 oraz wyrok NSA z 8 stycznia 2019 r., sygn. akt II FSK 3642/16, organ podatkowy zgodził się ze stanowiskiem wnioskodawcy i odstąpił od jego uzasadnienia prawnego. Stanowisko to było następujące:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów