Ulga prorodzinna dla rodzica wychowującego dziecko

Gdy tylko matka sprawuje nad córką faktyczną pieczę bez udziału ojca, dbając o jej rozwój i potrzeby, ponosząc koszty związane z dodatkowymi zajęciami, wyjazdami szkolnymi i wakacyjnymi itp., to tylko ona jest uprawniona do ulgi prorodzinnej – uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 10.09.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.255.2019.2.BK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. Leszek Czerwonka - Fotolia.com Kiedy nie trzeba dzielić się ulga na dzieci z drugim rodzicem? Nie wystarczy być rodzicem małoletniego dziecka, aby skorzystać z ulgi prorodzinnej. Fiskus potwierdza, że prawo do tej preferencji przysługuje jedynie temu, kto faktycznie się dzieckiem opiekuje i je wychowuje, a nie jest tylko rodzicem biologicznym płacącym alimenty.

W dniu 30.03.2007 r. pomiędzy wnioskodawczynią a jej mężem orzeczono rozwód. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką powierzono obojgu małżonkom, a miejsce pobytu ustalono przy matce. W kwestii kontaktów z dzieckiem rodzice porozumieli się sami, sąd zasądził natomiast od ojca na dziecko alimenty.Obecnie wnioskodawczyni żyje w związku z innym partnerem, z którym prowadzi wspólne gospodarstwo domowe oraz obok córki z pierwszego małżeństwa, wychowuje także dwójkę dzieci z obecnego związku.Kontakty córki z ojcem są sporadyczne – obecnie ograniczają się do rozmów telefonicznych i wiadomości sms. Do sierpnia 2016 r. ojciec zabierał córkę do siebie na 2 tygodnie wakacji i jeden raz na tydzień ferii zimowych. Od sierpnia 2016 r. nie spotkał się z nią ani razu. Od czasu rozwodu był też tylko raz na jej urodzinach, nigdy nie spędził z nią świąt.Cały proces wychowawczy córki spoczywa na wnioskodawczyni. To ona dba o rozwój i potrzeby dziecka, ponosi wszelkie koszty związane z jej utrzymaniem jak też się nią opiekuje. Ojciec ogranicza się jedynie do płacenia alimentów Zgodnie z zawartym z ojcem dziecka porozumieniem ulgę prorodzinną w całości rozliczała wnioskodawczyni – także za rok 2018. W czerwcu 2019 r. została poinformowana przez urząd skarbowy, że były mąż dokonał za ten rok odliczenia w ramach ulgi na dzieci w stosunku do córki w wysokości 50%. Wnioskodawczyni zadała w związku z tym pytanie, czy to jej przysługuje pełne prawo do rozliczenia ulgi? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: