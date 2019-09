VAT od sprzedaży nieruchomości: oświadczenie musi być złożone na czas

Spóźnione oświadczenie? Nie rozliczysz VAT

Co do zasady sprzedaż nieruchomości, w stosunku do których powstało wcześniej pierwsze zasiedlenie, jest zwolnione z podatku. Jeżeli jednak zarówno zbywca jak i nabywca są czynnymi podatnikami VAT, z reguły mogą oni wybrać opodatkowanie takiej transakcji. W tym celu jednakże w ustawowym terminie muszą złożyć do właściwego urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania. Niespełnienie tego warunku skutkuje stosowaniem zwolnienia.