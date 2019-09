Wystawianie faktur: W 2020 r. obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie

Prowadząc działalność gospodarczą, podatnicy zawierają transakcje z innymi firmami i osobami prywatnymi, które nie są przedsiębiorcami. Zdarzają się również sytuacje, w których przedsiębiorca dokonuje zakupów prywatnych i traktowany jest jak podmiot nieprowadzący działalności. Po zmianie przepisów dotyczących wystawiania faktur do paragonów, od 1 stycznia 2020 roku sprzedawca nie będzie mógł wystawić faktury w każdym przypadku, niezbędnym elementem paragonu będzie bowiem NIP nabywcy. Sprawdźmy, co oznacza to w praktyce!

NIP nabywcy jako obowiązkowy element paragonu

Nowy obowiązek zamieszczania NIP-u na paragonach będzie obowiązywał wszystkich przedsiębiorców od 1 stycznia 2020 roku. Oznacza to, że do końca 2019 roku podatnicy mogą wystawiać faktury do paragonów, które nie posiadają NIP-u nabywcy.

Obowiązkowy NIP nabywcy na paragonie - zmiana przepisów! Już niebawem zaczną obowiązywać znowelizowane przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów. Otóż w 2020 r., aby możliwe było wystawienie takiej faktury na firmę, już na paragonie musi znaleźć się je NIP. Gdy tego zabraknie, fiskus nałoży na sprzedawcę dodatkową sankcję w wysokości kwoty VAT wynikającej z takiej faktury.

Brak możliwości wystawienia faktury do paragonu dla osoby prywatnej?

do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprzedaży – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce przed upływem końca miesiąca, w którym sprzedaż miała miejsce bądź otrzymano całość lub część zapłaty;

nie później niż 15 dnia od dnia zgłoszenia żądania – pod warunkiem, że żądanie ma miejsce po końcu miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Jeżeli żądanie wystawienia faktury do paragonu nastąpi po upływie trzech miesięcy od końca miesiąca, w którym miała miejsce sprzedaż, sprzedawca nie ma obowiązku wystawiania faktury do paragonu.

Konsekwencje wystawienia faktury do paragonu, który nie zawiera NIP-u nabywcy

100-procentowa sankcja VAT nie występuje w przypadku wystawienia faktury do paragonu na rzecz osoby prywatnej, która nie prowadzi działalności gospodarczej.

Czy nowe przepisy dotyczące faktur do paragonów dotyczą wszystkich przedsiębiorców?

Zgodnie z art. 106b ust. 5 znowelizowanej ustawy o VAT, kiedy dokonujemy sprzedaży na rzecz podmiotu prowadzącego działalność (tzw. B2B), istnieje możliwość wystawienia faktury do paragonu wyłącznie w sytuacji, gdy na paragonie dokumentującym sprzedaż został zamieszczony NIP nabywcy.Tak, nowe regulacje dotyczące wystawiania faktur do paragonów dotyczą sprzedaży, która została udokumentowana paragonem od 2020 roku. W związku z tym sprzedawca powinien na żądanie pana Łukasza wystawić fakturę do paragonu na dane jego firmy.Wprowadzone zmiany dotyczące wystawiania faktur do paragonów są kolejnym narzędziem mającym na celu uszczelnienie systemu podatkowego w Polsce oraz wyeliminowanie potencjalnych oszustw w zakresie podatku VAT. W uzasadnieniu do projektu zmiany ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw możemy przeczytać, żeTak, mimo że pan Krystian zwrócił się z żądaniem wystawienia faktury do paragonu 2 stycznia 2020 roku, dotyczy on sprzedaży, która została udokumentowana przed końcem 2019 roku. W związku z tym sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu na dane firmy pana Krystiana.Zmiana przepisów wprowadzająca NIP jako obowiązkowy element paragonu, na podstawie którego może zostać wystawiona faktura , dotyczy wyłącznie transakcji pomiędzy firmami.Oznacza to, że zgodnie z art. 106i ust. 6 ustawy o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wystawić fakturę do paragonu na żądanie nabywcy w terminie:Tak, sprzedawca ma obowiązek wystawienia faktury do paragonu, ponieważ pani Sandra zwróciła się z żądaniem przed upływem 3 miesięcy od zakupu. Mimo braku NIP-u na paragonie sprzedawca wystawia zwykłą fakturę dla osoby prywatnej.Zgodnie z art. 106b ust. 6 wystawienie na rzecz innej firmy faktury do paragonu, na którym nie znajdował się NIP nabywcy, będzie skutkowało nałożeniem 100% sankcji na sprzedawcę. Oznacza to, żeW związku z tym, że na paragonie nie znajdował się NIP firmy pana Jana, sprzedawca nie miał prawa wystawienia faktury do paragonu na dane firmowe. Jedynym rozwiązaniem byłoby wystawienie faktury na pana Jana jako osobę prywatną. Jednak ponieważ faktura została wystawiona na dane firmowe pana Jana, organ podatkowy nałoży na sprzedawcę 100-procentową sankcję w wysokości 230 zł.Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje wyłączenia z przepisów dotyczących obowiązku zamieszczania NIP-u firmy na paragonie, do którego ma zostać wystawiona faktura. Zgodnie z art. 106b ust. 7 ustawy o VAT obowiązku tego nie stosuje się do podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). Co więcej, ustawodawca jednocześnie wyłączył tę grupę przedsiębiorców ze 100% sankcji VAT za wystawienie faktury do paragonu, na którym nie został zamieszczony NIP nabywcy.Tak, w związku z tym, że pani Danuta nie dokonała krótkoterminowego wynajmu samochodu, tylko skorzystała z usług firmy taksówkarskiej, sprzedawca może wystawić fakturę do paragonu, mimo że nie zawierał on NIP-u pani Danuty. Dodatkowo sprzedawca nie zostanie obciążony sankcją VAT z tego tytułu.Podsumowując, wprowadzenie przepisów dotyczących zamieszczania NIP-u na paragonach ma z jednej strony na celu wyeliminowanie oszustw podatkowych na gruncie podatku VAT. Z drugiej – powoduje komplikacje dla uczciwych przedsiębiorców, na których został nałożony kolejny obowiązek obok zastąpienia odwrotnego obciążenia obligatoryjnym mechanizmem split payment czy konieczności weryfikacji numerów rachunków bankowych na białej liście podatników VAT.