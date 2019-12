Ulga na złe długi w podatku VAT jest ograniczona w czasie

2-letni okres na rozliczenie ulgi na złe długi przez wierzyciela to wystarczająco dużo czasu, w którym podmiot należycie dbający o swoje interesy jest w stanie zadbać o odzyskanie części podatku należnego z nieuregulowanych faktur - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 13.12.2019 r. nr 0113-KDIPT1-1.4012.706.2019.1.MSU odmawiając prawa do ulgi na złe długi za lata 2015-2016.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

2 lata liczone od końca roku, w którym została wystawiona faktura sprzedaży - tyle mają podatnicy na skorzystanie z ulgi na złe długi w podatku VAT po stronie podatku należnego, gdy kontrahent nie ureguluje zapłaty. Po tym czasie - zdaniem fiskusa, prawo do dokonania korekty VAT należnego bezpowrotnie przepada.

Spółka zajmuje się dzierżawą nieruchomości . Jeden z jej najemców nie reguluje faktur za najem w terminie i znaczna część tych faktur nie jest zapłacona. Najstarsze z nich winny być opłacone jeszcze w 2016 r. W 2018 r. spółka zaczęła rozliczać ulgę na złe długi w podatku VAT ale wyłącznie w stosunku do faktur bieżących. Obecnie chciałaby ona złożyć korekty deklaracji i wykazać ulgę także w stosunku do faktur sprzedaży z lat 2015-2016. Od 2015 r. do chwili obecnej dłużnik nie jest w postępowaniu restrukturyzacyjnym, upadłościowym ani w trakcie likwidacji. Wnioskodawca zakłada, że do dnia złożenia korekt deklaracji podatkowych wierzytelności nie zostaną uregulowane lub zbyte w jakiejkolwiek formie. Od końca roku, w którym zostały wystawione faktury upłynął okres dłuższy niż 2 lata (chodzi o należności wynikające z faktur wystawionych w 2015 i 2016 r.).Zadano pytanie czy skorzystanie z ulgi na złe długi poprzez korektę rozliczenia za okresy, w których upływał 150. dzień od terminu płatności tych faktur, jest możliwe? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: