Podatek dochodowy: darowizna i sprzedaż nieruchomości wśród małżonków

Na potrzeby PIT nabycie nieruchomości następuje w momencie, kiedy ta trafia do majątku wspólnego małżonków. Późniejsza darowizna między małżonkami pozostającymi we wspólności majątkowej małżeńskiej, przenosząca składnik majątkowy z majątku wspólnego do majątku osobistego (odrębnego), nie stanowi ponownego nabycia prawa do tego składnika - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 19.12.2019 r. nr 0115-KDIT3.4011.382.2019.2.AWO.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Darowizna polegająca wprawdzie na przesunięciu składników majątkowych z majątku wspólnego obojga małżonków do majątku osobistego jednego z nich jest czynnością prawną rozporządzającą nieodpłatną, to jednak nie jest ona traktowana jako nowe nabycie w myśl PIT. W rezultacie darowizna taka nie zmienia momentu nabycia takiego majątku - branego pod uwagę przy ustalaniu obowiązku rozliczenia późniejszej jego sprzedaży.

W 2003 r. małżonkowie dokonali zakupu nieruchomości mieszkalnej do majątku wspólnego . W 2013 r. mąż umową darowizny darował wnioskodawczyni – do jej majątku osobistego - objętą wspólnością ustawową wyżej wskazaną nieruchomość. Następnie w 2018 r. zainteresowana sprzedała tę nieruchomość.Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy z tej sprzedaży musi rozliczyć podatek dochodowy? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów