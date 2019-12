Rozliczenie PIT 2019: ulga prorodzinna tylko na własne dzieci

Czas rozliczeń podatkowych za 2019 r. zbliża się dużymi krokami, a w nich rodzice dzieci ponownie skorzystają z ulgi prorodzinnej. To odliczenie pozwala zaoszczędzić na podatku nawet kilka tysięcy złotych - jego ostateczna wartość uzależniona jest m.in. od liczby dzieci, na które ulga przysługuje. Organy podatkowe przypominają jednakże, iż ulga obejmuje tylko dzieci własne lub przysposobione a nie drugiego małżonka z innych związków.

wykonywał władzę rodzicielską; pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało; sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Kliknij, aby powiekszyć fot. serQ - Fotolia.com Cudzych dzieci od podatku nie odliczysz Ulga prorodzinna, w zależności od liczby dzieci pozwala zaoszczędzić nawet kilka tysięcy złotych na podatku. Podatnicy winni jednak pamiętać, że ulgę można odliczyć tylko na dzieci własne bądź przysposobione. Samo wychowywanie dzieci drugiego małżonka, bez ich przysposobienia, nie uprawnia do odliczenia, nawet gdy podatnik łoży na ich utrzymanie.

„(…) Samo wychowywanie pozostałej dwójki dzieci nie przesądza o posiadaniu prawa do zastosowania ulgi, a fakt, że małżonkowie złożą wspólne zeznanie roczne nie powoduje, że Wnioskodawca uzyska uprawnienie do tej ulgi.



Ulga z tytułu wychowywania dzieci żony, których Wnioskodawca nie jest biologicznym ojcem oraz ich nie adoptował przysługuje małżonce Wnioskodawcy. W sytuacji kiedy rodzic dziecka nie uzyskuje dochodów, a małżonkowie dokonują wspólnego rozliczenia, rodzic ma prawo do odliczenia ulgi na dziecko, ponieważ podatek jest określany na imię obojga; tym samym odliczenie jest dokonane od podatku obliczonego na imię obojga małżonków.



W zakresie zaś rozliczania przez małżonkę Wnioskodawcy kwoty zwrotu do wysokości składek społecznych i zdrowotnych Wnioskodawcy na dwoje jej dzieci z poprzedniego związku, do ich uwzględnienia wymagane jest spełnienie przesłanki z art. 27f ust. 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z której wynika, że oboje małżonkowie muszą być rodzicami dziecka.(…)” - czytamy w interpretacji Dyrektora KIS z dnia 20.11.2019 r. nr 0115-KDIT2-2.4011.331.2019.3.MD.

Przekonał się o tym jeden z podatników który w 2015 r. zawarł związek małżeński i wychowuje wraz z żoną czwórkę małoletnich dzieci: dwoje dzieci wspólnych oraz dwoje dzieci żony z pierwszego małżeństwa, których nie przysposobił. Cała rodzina utrzymuje się z pensji wnioskodawcy zatrudnionego na etacie (żona nie pracuje). Od 2016 r. małżonkowie rozliczają się wspólnie, a w rocznym PIT deklarują ulgę na czworo dzieci. Podatnik podkreślił, że jest tatą wszystkich tych dzieci, ponosi trud wychowania oraz zapewnia im bezpieczeństwo i byt. Postanowił jednak się upewnić co do prawidłowości rozliczania ulgi i wystąpił o interpretację indywidualną w tej sprawie.Organ podatkowy podkreślił, że ulga prorodzinna przysługuje na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym podatnik (art. 27f ust. 1 ustawy o PIT):Sam zainteresowany nie może zatem skorzystać z ulgi na czworo dzieci, skoro nie przysposobił dwójki dzieci swojej żony z jej pierwszego małżeństwa. Organ uznał, że w takich okolicznościach podatnik wykonuje władzę rodzicielską tylko w stosunku do dwójki małoletnich dzieci własnych, a wobec dzieci żony nie jest żadną z osób, o których mowa w art. 27f ust. 1 ustawy PIT. W rezultacie jest uprawniony do skorzystania z ulgi prorodzinnej tylko w stosunku do dwójki dzieci. Na nic zdały się wyjaśnienia wnioskodawcy, że kocha te dzieci jak biologiczne, wkłada trud w ich wychowanie i naukę, martwi o stan zdrowia, czy to że małżonkom nikt nie pomaga w ich wychowywaniu.