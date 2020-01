Zakup ciągnika rolniczego pomiędzy rolnikami ryczałtowymi w PCC

Jeżeli strona sprzedająca nie jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług, gdyż nie działa w charakterze podatnika podatku VAT, to transakcja nabycia ciągnika rolniczego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Nabywca takie ciągnika musi zatem rozliczyć ten podatek - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 09.01.2020 r. nr 0111-KDIB4.4014.390.2019.2.MD.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. DeshaCAM - Fotolia.com Ciągnik rolniczy z podatkiem PCC? Jedynie w sytuacji, gdy dana transakcja (zbycie ruchomości) jest objęta podatkiem VAT, w którym to może korzystać ze zwolnienia od podatku, jest ona wyłączona z opodatkowania PCC. Jeżeli natomiast sprzedawca nie występuje tutaj w roli podatnika, nabywca, nawet gdy jest rolnikiem ryczałtowym i zakup ma służyć jego gospodarstwu, musi rozliczyć VAT.

Wnioskodawca jest rolnikiem ryczałtowym . Na potrzeby swojego gospodarstwa rolnego kupił na podstawie umowy kupna sprzedaży używany ciągnik rolniczy od innego rolnika ryczałtowego. Obie strony transakcji korzystają ze statusu rolnika ryczałtowego. Jednocześnie są też zwolnieni od podatku na podstawie art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług.Wnioskodawca wyjaśnił, że• sprzedający (rolnik ryczałtowy) na moment transakcji nie był podatnikiem podatku od towarów i usług,• sprzedający (rolnik ryczałtowy) w ramach przedmiotowej transakcji sprzedaży występował jako podmiot niedziałający w charakterze podatnika podatku od towarów i usług,• sprzedawany ciągnik rolniczy był wykorzystywany wyłącznie do własnej uprawy roli w rodzinnym gospodarstwie rolnym sprzedającego rolnika ryczałtowego,• z tytułu opisanej we wniosku transakcji sprzedaży strona sprzedająca (rolnik ryczałtowy) nie jest opodatkowany podatkiem od towarów i usług,• opisana we wniosku transakcja sprzedaży nie została udokumentowana w formie faktury VAT, ponieważ sprzedający jest rolnikiem ryczałtowym, a wyłącznie w formie umowy kupna-sprzedaży.Wnioskodawca zadał pytanie, czy od zakupu ciągnika rolniczego będzie musiał zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów