PCC od zakupu maszyn rolniczych od rolnika ryczałtowanego

Generalna zasada zawarta w ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych (z pewnymi wyjątkami) mówi, że gdy dana transakcja mieści się w zainteresowaniu VAT, to PCC od niej już nie ma. A jak jest z zakupem maszyn, np. ciągnika rolniczego, gdy sprzedawcą jest rolnik ryczałtowy? Wszystko zależy od tego, jak zostanie sformułowane pytanie.

W zależności od tego, jak stan faktyczny zostanie opisany przez wnioskodawcę, fiskus udzieli różnych odpowiedzi. W efekcie zakup ciągnika od rolnika ryczałtowego może być opodatkowany PCC bądź nie podlegać temu podatkowi.

Wyłączenie z PCC

umów sprzedaży i zamiany, których przedmiotem jest nieruchomość lub jej część, albo prawo użytkowania wieczystego, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub prawo do miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym lub udział w tych prawach,

umów sprzedaży udziałów i akcji w spółkach handlowych.

Zakup ciągnika rolniczego od rolnika bez podatku PCC Zakup używanych maszyn rolniczych na umowę kupna sprzedaży na ogół wiąże się z koniecznością zapłaty z tego tytułu podatku PCC. Wyjątkiem zdaje się jednak być sytuacja, gdy zbywcą jest rolnik ryczałtowy, a przedmiot umowy należał do jego gospodarstwa rolnego i służył jego działalności rolniczej.

Działalność rolnicza w VAT

Organ podatkowy zatem powiedział podatnikowi: nie badam, czy opisana transakcja podlega opodatkowaniu VAT. Zostawiam to Tobie. Jeżeli rzeczywiście sprzedaż ta jest zwolniona z VAT, to PCC płacić nie musisz. Ale sam określ czy rzeczywiście sprzedaż z VAT jest zwolniona, bo ta kwestia nie jest przedmiotem rozważań tej interpretacji.

Zgodnie z art. 2 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatkowi temu nie podlegają czynności cywilnoprawne, inne niż umowa spółki i jej zmiany:a) w zakresie, w jakim są opodatkowane podatkiem od towarów i usług,, z wyjątkiem:Mówiąc innymi słowy, jeżeli tylko sprzedaż ruchomości podlega pod VAT (tzn. jest opodatkowana bądź zwolniona z podatku), PCC płacić już nie trzeba.W podatku od towarów i usług działalność rolnicza mieści się w pojęciu działalności gospodarczej, która jest tym podatkiem opodatkowana. Dla rolników zostało jednakże przewidziane specjalne zwolnienie, mieszczące się w art. 43 ust. 1 pkt 3:Rolnikiem ryczałtowym jest rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczący usługi rolnicze, korzystający ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych (art. 2 pkt 19 ustawy o VAT).Wyżej jednak jest mowa jedynie o płodach rolnych oraz usługach rolniczych. A co z pozostałym majątkiem służącym takiej działalności rolniczej – np. ciągnikiem rolniczym, kombajnem?Z takim pytaniem do fiskusa zwrócił się jeden z podatników ( rolnik ryczałtowy ), wskazując że zakupił od rolnika ryczałtowego na podstawie umowy kupna-sprzedaży ciągnik rolniczy. Zainteresowany we wniosku zaznaczył, żeNadto wnioskodawca zaznaczył, że zarówno kupujący jak i sprzedający korzystają ze zwolnienia podmiotowego z podatku VAT na podstawie art. 113 ustawy o VAT.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.07.2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.200.2020.1.BFP uznał, że w takim przypadku faktycznie od zakupu ciągnika nabywca nie powinien płacić PCC, bowiem korzysta z wyłączenia wymienionego w art. 2 pkt 4 ustawy o PCC. Organ zaznaczył jednak że jest tak pod warunkiem, że sprzedawca korzysta w zakresie tej transakcji ze zwolnienia z podatku VAT,W podobny tomie wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 27.02.2020 r. nr 0111-KDIB2-3.4014.102.2019.2.ASZ:Z kolei Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 09.01.2020 r. nr 0111-KDIB4.4014.390.2019.2.MD uznał, żeTutaj jednak we wniosku o wydanie interpretacji wnioskodawca wskazał, że sprzedający ciągnik rolnik ryczałtowy, w ramach tej transakcji występował jako podmiot niedziałający w charakterze podatku od towarów i usług, jak też z tytułu tej transakcji nie jest ten sprzedawca opodatkowany VAT-em. Niemniej sprzedawca ma status rolnika ryczałtowego, zaś zbywany ciągnik służył wyłącznie do uprawny roli w gospodarstwie rolnym sprzedającego rolnika ryczałtowego.Tutaj również organ wskazał, że nie analizuje przepisów VAT-owskich. Skoro zdaniem wnioskodawcy wskazana transakcja jest poza VAT, to PCC od zakupu trzeba zapłacić.Jak widać, w przytoczonych interpretacjach podatkowych fiskus po prostu zbył wnioskodawców,A czy rzeczywiście taka sprzedaż jest opodatkowana VAT-em i korzysta ze zwolnienia z tego podatku? Wydaje się że tak. Działalność rolnicza to bowiem działalność gospodarcza, zaś rolnik ryczałtowy jest podatnikiem VAT prowadzącym tą działalność, ale korzystającym jednocześnie ze zwolnienia z podatku VAT w odniesieniu do produkowanych produktów rolnych i usług rolniczych. Rolnik taki może przy tym korzystać nie tylko ze zwolnienia przewidzianego dla rolników ryczałtowych, ale też np. ze zwolnienia z uwagi na obroty. Nie ma też przeszkód, aby rolnik korzystał ze zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT:. Zastosowanie tego zwolnienia wydaje się tutaj być możliwe z tego względu, że rolnikowi ryczałtowemu nie przysługuje prawo do odliczenia VAT od nabycia technicznych środków produkcji - skoro produkcja ta jest zwolniona z podatku VAT.