Odliczenie VAT z faktury zaliczkowej gdy zerwanie transakcji handlowej

Faktura zaliczkowa uprawnia do odliczenia VAT © apops - Fotolia.com

To, że nieuczciwy kontrahent po przyjęciu zaliczki nie zrealizował zamówienia ani nie oddał pieniędzy, nie pozbawia przedsiębiorcy prawa do odliczenia VAT z otrzymanej, opłaconej faktury zaliczkowej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 27.01.2020 r. nr 0112-KDIL3.4012.37.2019.2.LS.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com Faktura zaliczkowa uprawnia do odliczenia VAT W przypadku wpłacanych zaliczek odliczenie VAT jest możliwe pod warunkiem, że u sprzedawcy powstał z tego tytułu obowiązek podatkowy, nabywca posiada fakturę oraz zakup ma służyć działalności opodatkowanej. Fiskus podkreśla, że prawa do odliczenia podatku nie traci się, gdy sprzedawca okaże się nierzetelny i nie wykona zawartej umowy oraz nie dokona zwrotu zaliczki.

Wnioskodawczyni jest adwokatem i od 1 listopada 2019 r. otworzyła działalność gospodarczą i zarejestrowała się jako czynny podatnik VAT. W zgłoszeniu VAT-R jako pierwszy okres rozliczeniowy został wskazany listopad. Wpis na listę adwokatów zainteresowana otrzymała w czerwcu 2019 r. W związku z planowanym otwarciem działalności, wnioskodawczyni zaczęła czynić nakłady inwestycyjne. Wpłaciła m.in. zaliczkę na zamówione u producenta meble biurowe , które miały znaleźć się na wyposażeniu jej firmy i służyć prowadzonej w przyszłości działalności gospodarczej.Zaliczka w wysokości 100% wartości zamówienia została zapłacona przelewem w dniu 1 sierpnia 2019 r. na podstawie posiadanej faktury pro forma, na co następnie producent mebli wystawił fakturę zaliczkową w dniu 8 sierpnia, która trafiła do zainteresowanej. Meble jednak nigdy nie zostały wyprodukowane, a z uwagi na upadłość spółki producent poinformował wnioskodawczynię, że nie otrzyma ona ani mebli ani zwrotu zaliczki Wnioskodawczyni zadała pytanie, czy może odliczyć VAT z posiadanej faktury zaliczkowej oraz kiedy powinna tego dokonać? Jeżeli tak, to czy powinna skorygować złożone zgłoszenie rejestracyjne, tak aby móc rozliczać VAT od lipca? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: