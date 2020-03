Podatek PCC: do zwolnienia trzeba kupić co najmniej 1 ha ziemi rolnej

Sprzedaż ziemi rolnej niekiedy zwolniona z PCC

Zakup gruntów co do zasady jest opodatkowany podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Ustawa podatkowa przewiduje jednakże również zwolnienia. Jedno z nich odnosi się do zakupu ziemi rolnej. Warunkiem jednak jest to, aby taki zakup stanowił gospodarstwo rolne, czyli nabyty grunt miał co najmniej 1 ha powierzchni. Nadto musi on wejść do już posiadanego gospodarstwa bądź utworzyć nowe - o określonej powierzchni.