Sprzedaż domku letniskowego w podatku dochodowym

Domek letniskowy nie musi być nieruchomością

Gdy domek letniskowy nie jest na trwałe związany z gruntem (nie posiada fundamentu), nie jest traktowany jak nieruchomość. Zaliczenie go do ruchomości oznacza zaś, że po upływie 6 miesięcy od jego nabycia można go sprzedać bez konsekwencji w podatku dochodowym.