Faktury wystawiane do paragonów fiskalnych w 2020 r. zdaniem fiskusa

Z początkiem 2020 r. zostały zaostrzone przepisy w zakresie wystawiania faktur do paragonów. Jeżeli nabywcą jest przedsiębiorca bądź czynny podatnik VAT, faktura taka może zostać wystawiona jedynie wówczas, gdy na paragonie znajdzie się NIP nabywcy. Gdy paragon tego numeru nie zawiera, zarówno nabywca jak i sprzedawca muszą liczyć się z konsekwencjami finansowymi.

sprzedawcy towaru czy usługi - w przypadku wystawienia faktury do paragonu niezawierającego NIP nabywcy,

nabywcy towaru/usługi - w przypadku ujęcia w ewidencji VAT wystawionej dla niego faktury, która została potwierdzona paragonem niezawierającym jego NIP

Faktura dla Kowalskiego lub rolnika ryczałtowego

Paragon nie zawsze musi zawierać NIP nabywcy, aby można było wystawić do niego fakturę. Niestety w takim przypadku na fakturze również tego NIP nie może być (ale jego miejsce może zająć PESEL). Nie ma natomiast możliwości aby (z wyjątkiem usług taksówkowych) wystawić fakturę z NIP do paragonu bez NIP, aby nie narazić się na sankcje.

Gdzie na paragonie NIP nabywcy?

Faktura do paragonu wystawianego automatycznie

Organ podatkowy ustala dodatkowe zobowiązanie podatkowe dla:- w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, wystawionej do paragonu niezawierającego NIP nabywcy.Powyższe obowiązki i sankcje nie dotyczą jedynie podatników świadczących usługi taksówek osobowych, z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą (PKWiU 49.32.11.0). Ponadto wskazana „kara finansowa” nie jest ustalana w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe.Nowe regulacje wywołują szereg wątpliwości. Poniżej prezentujemy niektóre interpretacje fiskusa w tej materii.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 16.03.2020 r. nr 0113-KDIPT1-3.4012.859.2019.1.ALN wypowiedział się w kwestii wystawiania faktur do paragonów dokumentujących sprzedaż na rzecz rolników ryczałtowych, w tym posiadających także NIP, niemniej mających status podatników zwolnionych Organ podatkowy uznał, żePogląd ten podzielił także Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 03.01.2020 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.699.2019.1.ALN:Powyższe można śmiało przenieść także na grunt wystawiania faktur do paragonów dokumentujących sprzedaż na rzecz Kowalskiego. Również zatem tutaj wystawienie faktury jest możliwe (co na ogół odbywa się na żądanie kupującego zgłoszone w określonym terminie), z tym że skoro na paragonie fiskalnym nie jest podany NIP, to numer ten nie może się znaleźć również na fakturze.Potwierdził to Dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z dnia 06.02.2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.639.2019.1.MT:Ustawodawca wskazuje, że aby wystawić fakturę na firmę do paragonu, NIP nabywcy na tym ostatnim jest niezbędny. Należy też pamiętać, że minimalny zakres danych na paragonach fiskalnych reguluje stosowne rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących (par. 25), wskazując przy tym kolejność zawartych na nim informacji (z nielicznymi wyjątkami).Jeden z podatników nie mógł umieścić NIP nabywcy w fiskalnej części paragonu z uwagi na ograniczenia stosowanych kas. Zadał w związku z tym pytanie fiskusowi, czy numer ten może umieścić poniżej.Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 03.01.2020 r. nr 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ uznał, żeW przytoczonej interpretacji organ wskazał również, że w przypadku sprzedaży na rzecz podatnika podatku VAT lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem, sprzedawca ma obowiązek wystawić fakturę VAT bez konieczności ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej.Podatnik świadczy usługi hotelowe i gastronomiczne zarówno dla firm jak i osób prywatnych. Całość sprzedaży ewidencjonował na kasie rejestrującej – paragony generowały się automatycznie. Gdy klientowi była wystawiana także faktura, paragon nie był mu przekazywany jak też nie był on informowany o jego wystawieniu. Podatnik chciał się upewnić, czy obecnie wystawianie takich paragonów (bez NIP nabywcy) i faktur do nich nadal może praktykować.Odpowiedzi na powyższe udzielił Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 15.01.2020 r. nr 0111-KDIB3-2.4012.655.2019.1.SR: