Zakup na firmę, wynajem i sprzedaż mieszkania w podatku dochodowym

Sprzedaż firmowego mieszkania oddanego w najem w podatku PIT

Sprzedaż nieruchomości należących do majątku firmowego co do zasady skutkuje powstaniem przychodu z działalności gospodarczej. Wyjątkiem są nieruchomości mieszkalne (zarówno domy jak i mieszkania), ale wykorzystywane w działalności gospodarczej, a nie tylko przeznaczone do sprzedaży. Wówczas ich zbycie nie wygeneruje przychodu z firmy. Nie oznacza to jednak, że sprzedawca w ogóle nie zapłaci podatku.