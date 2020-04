Tarcza antykryzysowa: mikropożyczka dla małych firm zwolniona z PIT

5 tys. złotych mogą otrzymać mikrofirmy w postaci pożyczki z Urzędu Pracy. Pieniądze należy przeznaczyć na bieżące finansowanie działalności gospodarczej. Następnie tak otrzymaną pożyczkę będzie można umorzyć.

Pojęcie mikroprzedsiębiorcy

Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz

osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, Mikroprzedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki:

Mikropożyczka na bieżące potrzeby firmy Mikroprzedsiębiorcy mogą ubiegać się o mikropożyczkę ze środków Funduszu Pracy na sfinansowanie bieżących potrzeb finansowych swoich firm. Obecnie pożyczka przysługuje także tym, którzy nie zatrudniają pracowników. Po trzech miesiącach można też wnioskować o jej umorzenie. Dzięki temu staje się ona bezzwrotna.

Jak uzyskać pomoc?

Maksymalna kwota pożyczki, to 5.000 zł, a jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

zapoznał się z zasadami ubiegania się o środki funduszu pracy na pozyskanie pożyczki dla mikroprzedsiębiorcy,

wszystkie informacje, które zawarł we wniosku, oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe,

jest mikroprzedsiębiorcą w rozumieniu art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Przedsiębiorców,

prowadził działalność gospodarczą przed 1 marca 2020 r.,

nie otrzymał nigdy wcześniej mikropożyczki (tj. nie ubiega się o nią drugi raz),

nie złożył wniosku w innym urzędzie pracy (analogicznie nie ubiega się o nią drugi raz),

zobowiązuje się do wykorzystania środków z pożyczki zgodnie z jej przeznaczeniem.

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

Umorzenie pożyczki

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy.

