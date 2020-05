Kasy fiskalne on-line: zmiany w harmonogramie wdrażania

W 2019 r. pojawiły się przepisy regulujące działanie kas fiskalnych on-line jak też harmonogram zastępowania nimi urządzeń starego typu. Docelowo każdy przedsiębiorca właśnie na takiej kasie będzie ewidencjonował obrót dla Kowalskich. Część branż została zmuszona do szybszego zaopatrzenia się w takie kasy. Obecny harmonogram wymiany kas zostanie jednak zmieniony.

Oczywiście część przedsiębiorców została zwolniona ze stosowania kas fiskalnych z uwagi na rodzaj wykonywanych czynności czy wartość transakcji dla Kowalskich. Należy jednak pamiętać, że w niektórych branżach nawet jednorazowo sprzedaż dla osoby prywatnej jest równoznaczna z obowiązkiem posiadania i ewidencjonowania obrotu na kasie fiskalnej.

Zgodnie z dotychczasowy harmonogramem wymiany kas fiskalnych na urządzenia on-line, podatnicy mogli prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii w terminie: do dnia 31 grudnia 2019 r. - do:

a) świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

b) sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych; do dnia 30 czerwca 2020 r. - do:

a) świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

b) sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych; do dnia 31 grudnia 2020 r. - do świadczenia usług:

a) fryzjerskich,

b) kosmetycznych i kosmetologicznych,

c) budowlanych,

d) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

e) prawniczych,

f) związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

W zasadzie każdy podatnik VAT, który dokonuje sprzedaży towarów czy dostawy usług dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej czy rolników ryczałtowych, winien takie czynności ewidencjonować na kasie fiskalnej . Obecnie możemy spotkać aż trzy typy takich urządzeń: kasy fiskalne z papierowym zapisem kopii, kasy fiskalne z elektronicznym zapisem kopii oraz kasy fiskalne on-line Przekazywanie na bieżąco fiskusowi informacji o zaewidencjonowanej na takim urządzeniu sprzedaży jest podstawową cechą, która różni kasy on-line od urządzeń starszego typu. Otrzymuje on od razu dane o ilości wystawionych paragonów jak też ich wartość, a więc ma większą kontrolę nad podatnikami.Dlatego też, obok przepisów regulujących stosowanie kas on-line, pojawił się też system zachęt do wymiany na te urządzenia (obecnie nie jest możliwe uzyskanie ulgi na zakup kasy fiskalnej innej, aniżeli on-line) oraz harmonogram wymiany tych urządzeń dla wybranych branż, w których to zdaniem fiskusa występują spore nadużycia w deklarowaniu rzeczywistej sprzedaży.Najbliższy termin wymiany to zatem 30 czerwca 2020 r., a miał on dotyczć:Na stronie resortu finansów (www.podatki.gov.pl) pojawił się komunikat o planowanym odroczeniu tego terminu o pół roku.Nadto w odpowiedzi z dnia 23 kwietnia 2020 r. na interpelację poselską nr 3716 czytamy, że o pół roku ma zostać wydłużony również termin na obowiązkowe przejście na kasy on-line w przypadku świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawniczych, oraz związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (wyłącznie w zakresie wstępu) – tj. z 1 stycznia 2021 r. na 1 lipca 2021 r..Przesunięcie terminów zostanie dokonane rozporządzeniem Ministra Finansów, nad którym obecnie trwają prace.