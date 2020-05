Wniesienie mieszkania do majątku wspólnego nie jest nabyciem dla PIT

Jak rozliczyć PIT od sprzedaży wspólnego mieszkania?

Włączenie do majątku wspólnego małżonków poprzez rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości należącej tylko do jednego z małżonków, nie jest nabyciem przez drugiego małżonka. W rezultacie to data nabycia takiej nieruchomości przez pierwszego małżonka do majątku odrębnego jest brana pod uwagę przy określaniu podatku od sprzedaży tej nieruchomości.