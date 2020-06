Podatek dochodowy (CIT) zostanie zaprojektowany na nowo?

Rok 2021 zapowiada się rewolucyjnie dla małych, a z czasem i dla średnich firm w Polsce. Podatek dochodowy przestanie stanowić przeszkodę w prowadzeniu działalności, a jego obliczanie stanie się całkowicie niepotrzebne. Marzenie, czy dająca się przewidzieć przyszłość - szczegóły dotyczące planów polskiego rządu znajdziecie w tym artykule.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Serg Nvns - Fotolia.com Całkiem nowy podatek dochodowy w 2021 r.? Model estoński - to na jego podstawie polski ustawodawca chce na nowo określić zasady rozliczania się z podatku dochodowego. Rozwiązanie to ma przynieść wymierne korzyści: zwiększenie nakładów na inwestycje czy spadek czasu (a co za tym idzie i kosztów) potrzebnego na wyliczenie podatku dochodowego. Najpierw zmiany mają objąć mniejsze firmy.

W liczbach sytuacja wygląda następująco: wpływy z podatku dochodowego w Polsce wynoszą 5,6% wszystkich wpływów z podatków, w Estonii - 5,3%, w stosunku do PKB odpowiednio 1,9% i 1,8%. Według wstępnych szacunków w pierwszym roku obowiązywania nowych przepisów do budżetu państwa wpływnie o 3,5 mld zł mniej, co wydaje się znaczną kwotą, szczególnie w świetle strat spowodowanych kwarantanną. Zwrotu „inwestycji” należy oczekiwać nie wcześniej niż za kilka lat, ponieważ cały rok 2021 będzie miał na celu wyjście z kryzysu.

Polska przyjęła właściwą i bardzo korzystną politykę dotyczącą innowacji w systemie podatkowym . Często stosowane są tu rozwiązania, które sprawdziły się w gospodarkach innych państw świata. Powszechnie przecież wiadomo, że koło zostało już wynalezione, wystarczy po prostu przeanalizować czyjeś doświadczenie i właściwie je wykorzystać.Obecnie, bez analizy szczegółów i wyjątków, sytuacja z podatkiem dochodowym przedstawia się następująco. Osoby prawne prowadzące działalność na ogólnych zasadach płacą podatek dochodowy w wysokości 19%, podczas gdy małe firmy i nowo utworzone przedsiębiorstwa o obrotach do 1,2 mln euro rocznie obowiązuje stawka w wysokości 9%.W przypadku podjęcia decyzji o wypłacie dywidendy wynik finansowy podlegać będzie opodatkowaniu zgodnie z obowiązującą stawką.Z powodzeniem stosuje to rozwiązanie od ponad 20 lat Estonia. Dlatego też planowane zmiany otrzymały nieoficjalną nazwę „podatek estoński”. Podobny system od niedawna działa również w Gruzji i na Litwie, a także w Niemczech i Szwecji. Dodatkowym elementem projektu jest możliwość zastosowania przyspieszonej metody amortyzacji środków trwałych , a nawet jednorazowego przypisania ich wartości do wydatków. Ten krok pozwoli przedsiębiorstwom inwestować w środki materialne i techniczne, co podniesie jakość poziomu działalności.Wprowadzenie „podatku estońskiego” oznacza, że wpływy z podatku dochodowego do budżetu państwa będą początkowo niższe. I dopiero w ciągu kilku lat oczekuje się jego wzrostu. W końcu ten krok stanowi inwestycję, ponieważ pozwoli małym firmom na rozwój.Poza tym, że wraz z przyjęciem nowych standardów przedsiębiorcy będą mieli większą swobodę działania i możliwości, będą także mieli mniej pracy związanej z obliczaniem podatku dochodowego . Zauważyć należy, iż w obecnych warunkach poza obowiązkiem obliczania i opłacania podatków, przedsiębiorcy zobowiązani są do opracowywania i wysyłania raportów. Zazwyczaj zajmuje się tym biuro rachunkowe, co łączy się z dodatkowymi kosztami.Z przeprowadzonych badań wynika, że potrzeba średnio 5 godzin, aby obliczyć wysokość rocznego podatku w estońskich przedsiębiorstwach, podczas gdy w Polsce poświęca się na to średnio 59 godzin. Ponadto wraz z przyjęciem innowacji zmniejszy się obciążenie administracyjne państwa, co oznacza oszczędność środków podatników.Oprócz doświadczeń sąsiedniej Estonii polski rząd zwrócił uwagę na to, iż systemy podatkowe Malezji, Singapuru, Korei Południowej i innych krajów azjatyckich również stanowią interesującą alternatywę do wdrożenia. Na przykład istnieje wiele programów dotacji na rzecz rozwoju i automatyzacji produkcji wraz z zachętami podatkowymi, w których procent podatku dochodowego ma odwrotną progresję, to znaczy zmniejsza się proporcjonalnie do wzrostu produkcji. Wszystkie te środki razem stymulują działalność przedsiębiorstw, co wzmacnia gospodarkę kraju.Pierwszy etap wdrożenia powyższych zmian, a mianowicie przygotowanie projektu, zaplanowano na drugi kwartał 2020r. Oznacza to, że już wkrótce okaże się, czy wszystkie plany wejdą w życie bez względu na kwarantannę. Ogólnie rzecz biorąc, projekt jest bardzo obiecujący i na pewno przyniesie korzyści zarówno przedsiębiorstwom, jak i państwu.