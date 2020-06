Wsteczna rejestracja do podatku VAT możliwa?

Rejestracji do VAT należy dokonać dniem dokonania pierwszej sprzedaży usługi. Jeżeli podatnik nie wywiązał się z tego obowiązku w tym terminie, ale zachowywał się jak podatnik VAT, w celu zachowania prawa do odliczenia powinien złożyć aktualizację VAT-R, wskazując datę, od której rezygnuje ze zwolnienia oraz faktyczny okres rozliczeniowy, za który złożył pierwszą deklarację VAT-7 - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 28.05.2020 r. nr 0114-KDIP1-3.4012.201.2020.1.KP.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W dniu 29 grudnia 2019 r. wnioskodawca złożył do CEIDG wniosek o wpis przedsiębiorcy. Prowadzenie działalności gospodarczej rozpoczął 2 stycznia 2020 r. w zakresie świadczenia usług prawniczych , które podlegają opodatkowaniu VAT . Zainteresowany omyłkowo nie złożył jednak zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R.Następnie, będąc przekonanym, że jest czynnym podatnikiem VAT, w dniu 26 stycznia 2020 r. wnioskodawca złożył kolejny wniosek do CEIDG o zmianę wpisu, w którym wskazał firmowy rachunek bankowy Wnioskodawca z chwilą otwarcia firmy prowadził ewidencje VAT, nabywał towary i wystawiał faktury na świadczone usługi z podatkiem VAT. Za styczeń 2020 r. podatnik złożył w ustawowym terminie deklarację VAT-7 (oraz JPK-VAT), w której wykazał, zgodnie ze stanem faktycznym, należny VAT. Podatnik zapłacił w terminie podatek VAT wynikający z deklaracji VAT-7.W dniu 17 lutego 2020 r. wnioskodawca dowiedział się, że nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Zgłoszenie rejestracyjne złożył 18 lutego 2020 r. Niestety w urzędzie skarbowym odmówiono mu wstecznej rejestracji do VAT.Wnioskodawca zadał pytanie, czy zachowuje prawo do odliczenia podatku VAT od zakupów związanych z działalnością opodatkowaną podatkiem VAT za miesiąc styczeń i luty 2020 r. (przed rejestracją)?Czy ma prawo do rejestracji jako podatnik VAT czynny z datą faktycznego rozpoczęcia działalności, tj. od 2 stycznia 2020 r., skoro od tego momentu chciał być podatnikiem VAT czynnym i działał jako podatnik VAT czynny i co za tym idzie - czy ma prawo do złożenia aktualizacji zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R od 2 stycznia 2020 r ?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: