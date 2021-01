Odliczenie VAT od budowy domu: zaległe deklaracje

Gdy poniesione wydatki na budowę nieruchomości służyć będą wyłącznie do wykonywania czynności opodatkowanych podatkiem VAT, podatnikowi przysługuje odliczenie tego podatku, również z faktur otrzymanych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22.01.2021 r. nr 0111-KDIB3-1.4012.822.2020.1.IK.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

W listopadzie 2020 r. wnioskodawca chce rozpocząć inwestycję polegającą na budowie domu . Pierwotnie budynek ten miał służyć zaspokojeniu jego potrzeb mieszkaniowych . Ostatecznie jednak w całości ma być przeznaczony na potrzeby działalności gospodarczej.Wnioskodawca obecnie nie prowadzi firmy. Nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. W trakcie budowy będzie zbierać faktury ją dokumentujące. Na fakturach będzie widniało imię i nazwisko oraz adres wnioskodawcy – jako że obecnie nie prowadzi on firmy. Po zakończeniu budowy budynku i oddania go do użytkowania, które zainteresowany planuje na grudzień 2021 roku, otworzy on jednoosobową działalność gospodarczą oraz zostanie czynnym podatnikiem podatku VAT.Wnioskodawca zadał następujące pytania:1) Czy odliczenie podatku VAT od faktur, na których widnieje imię i nazwisko wraz z adresem zamieszkania wnioskodawcy, dokumentujących budowę oraz wyposażenie nieruchomości, wystawionych przed rozpoczęciem działalności i zarejestrowaniem się jako czynny podatnik VAT będzie możliwe?2) Czy fakt, iż budynek zgłoszony jest jako budynek jednorodzinny mieszkalny ma jakieś znaczenie przy możliwości odliczenia podatku VAT od jego budowy?3) Jeżeli odliczenie będzie możliwe, czy prawidłowym będzie zgłoszenie rejestracyjne VAT-R i wskazanie miesiąca, w którym poniesiono pierwszy wydatek, jako pierwszy za który będzie składana deklaracja, a następnie złożenie zaległych deklaracji?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko: