Odszkodowanie za śmierć członka rodziny w wypadku zwolnione z PIT

Wypadek drogowy - odszkodowanie w PIT

Inne źródła - to jedno ze źródeł przychodów znajdujących się w ustawie o PIT, do którego w zasadzie można przyporządkować każde świadczenie, które nigdzie nie pasuje. Nie oznacza to jednak automatycznej zapłaty podatku. Zostało bowiem z niego zwolnione szereg świadczeń, w tym zadośćuczynienie za śmierć bliskiej osoby wskutek wypadku komunikacyjnego.