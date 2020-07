Wynajem koparki spółce na ryczałcie ewidencjonowanym

Gdy czynności związane z wynajmem koparki nie będą podejmowane w sposób przesądzający o prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej z tego tytułu, podatnik może opłacać od uzyskiwanego przychodu z najmu ryczałt ewidencjonowany - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.07.2020 r. nr 0113-KDIPT2-1.4011.269.2020.4.MM.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

Kliknij, aby powiekszyć fot. cbckchristine - Fotolia.com Prywatny najem na maszyny budowlane Nie tylko nieruchomości, ale także inne składniki majątku mogą być oddane do używania innym podmiotom w ramach tzw. najmu prywatnego, o ile przedmiot umowy najmu należy do majątku osobistego wynajmującego. Uzyskane z tego tytułu środki finansowe (czyli przychód z najmu) można opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym.

W kwietniu 2019 r. wnioskodawca nabył uszkodzoną koparkę obrotową kołową, wyposażoną w 3 łyżki i dodatkowy obwód hydrauliczny, od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, za kwotę 7 380 zł brutto. Pomiędzy wnioskodawcą a sprzedawcą nie ma żadnego rodzaju powiązań rodzinnych, osobistych czy innych. Zarówno zakup koparki jak i jej remont zostały sfinansowane ze środków prywatnych wnioskodawcy. Koparka po naprawie miała służyć obsłudze nieruchomości wnioskodawcy. Obecnie w tym celu już nie jest mu potrzebna, w związku z tym zainteresowany podjął decyzję o jej wynajmie.W dniu 2 stycznia 2020 r. wnioskodawca zawarł umowę najmu tej koparki na pół roku (z możliwą opcją przedłużenia okresu najmu), na mocy której oddał ją w najem spółce z o.o. (spółka ta nie jest w żaden sposób powiązana ze sprzedawcą koparki). Przedmiot najmu został wydany najemcy, który jednocześnie został też zobowiązanych do bieżących napraw koparki w czasie jej używania. Czynsz najmu strony ustaliły na poziomie 11.000 zł brutto miesięcznie – płatny do 30 każdego miesiąca kalendarzowego. Cena ta jest ustalona na poziomie wartości rynkowej najmu takiego sprzętu na terenie województwa.Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej. Jest jedynie udziałowcem spółki z o.o., której koparkę wynajęto, jednakże powiązania te nie miały wpływu na cenę najmu.Wnioskodawca zadał pytanie, czy ma prawo do opodatkowania przychodów z najmu koparki w sposób zryczałtowany z zastosowaniem stawki ryczałtu 8,5%, a w przypadku przekroczenia kwoty 100 000 zł przychodu z zastosowaniem stawki ryczałtu 12,5%? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów