Przekazanie pracownikom PIT-11 w formie elektronicznej

Przekazanie pracownikom informacji PIT-11 za pośrednictwem wewnętrznej platformy internetowej, gdzie wygenerowany przez ten system raport będzie wskazywał, jaka jest data umieszczenia tej informacji na platformie internetowej, a więc udostępnienia informacji PIT-11 przez płatnika pracownikom zobowiązanym do korzystania z tej platformy, skutkuje wywiązaniem się przez płatnika z obowiązku przekazania informacji pracownikom - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 05.08.2020 r. nr 0115-KDIT2.4011.494.2020.1.ENB.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

PIT-11 Jeśli pracownicy są obowiązani do korzystania z wewnętrznej platformy internetowej, to nie ma przeszkód, aby przekazać im tą drogą PIT-11

Wnioskodawca – spółka osobowa , zatrudnia ponad 200 pracowników na umowę o pracę. Jego pracownicy mają dostęp do zabezpieczonej platformy internetowej, tzw. XYZnetu, który realizowany jest przy użyciu indywidualnego loginu i hasła. Dostęp do niego ma każdy pracownik przez czas trwania zatrudnienia i do 10-go dnia miesiąca następnego po miesiącu ustania zatrudnienia.Platforma pozwala sprawdzać informacje o zatrudnieniu, nieobecnościach, szkoleniach itp. W przyszłości zostanie w niej dodana opcja podglądu wynagrodzeń. Pracownicy mogą logować się do platformy za pomocą komputera, telefonu komórkowego czy tabletu.Spółka zamierza udostępnić pracownikom na powyższej platformie również imienne informacje o uzyskanych u niej przychodach/dochodach PIT-11. W ten sposób otrzymają je ci, którzy na dzień wysyłania informacji pozostają w stosunku pracy.Wnioskodawca w tym celu przeprowadzi kampanię informacyjną wśród pracowników oraz wyda odpowiedni akt wewnętrzny regulujący nowy sposób dostarczania informacji PIT-11. Pracownicy zwolnieni informacje te otrzymają pocztą.Wnioskodawca podkreślił, że po zakończeniu roku podatkowego informacje PIT-11 dla pracowników zostaną wygenerowane w formie nieedytowalnych plików w formacie PDF, podpisane za pomocą podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu przez osobę wyznaczoną do obliczenia i poboru podatku oraz umieszczone w XYZnecie.Wnioskodawca będzie posiadał generowany przez system informatyczny raport potwierdzający dzień przekazania informacji PIT-11 dla pracowników na platformę internetową – jako potwierdzenie wywiązania się z obowiązku przekazania informacji PIT-11. Będzie też mógł wygenerować raport z logowania pracowników, zawierający datę i godzinę otwarcia i pobrania pliku PDF z informacją PIT-11.Zadano następujące pytania:1. Czy przekazanie pracownikom informacji PIT-11 w sposób opisany powyżej stanowi realizację obowiązku wynikającego z art. 39 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy pracownicy muszą wyrazić zgodę na otrzymanie informacji PIT-11 w formie elektronicznej za pośrednictwem XYZnetu?3. Jeżeli uzyskanie zgody pracownika, o której mowa w punkcie 2, jest konieczne, to czy może ona zostać wyrażona w formie oświadczenia woli pracownika złożonego w XYZnecie poprzez zaznaczenie odpowiedzi „tak” lub „nie” na pytanie: „Czy wyraża Pan/Pani zgodę na otrzymanie informacji PIT-11 w formie elektronicznej?”4. Czy wygenerowany przez system informatyczny raport z datą umieszczenia informacji PIT-11 na platformie internetowej będzie wystarczającym potwierdzeniem przekazania informacji PIT-11 podatnikom?W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów