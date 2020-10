Podział majątku a ryczałt z prywatnego najmu

Czynności polegające na najmie nieruchomości, których podatniczka stanie się jedynym właścicielem po podziale majątku wspólnego, mogą być opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym - uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 23.10.2020 r. nr 0114-KDIP3-2.4011.541.2020.1.MT.

Jakie wątpliwości wyjaśnił organ podatkowy?

w miarę możliwości umowy najmu zostaną przedłużone z obecnymi najemcami

zawierane będą tylko umowy długoterminowe (w znacznej większości na ok. 1 rok, sporadyczne umowy mogą być krótsze)

w miarę możliwości i czasu wnioskodawczyni będzie wynajmować wolne pokoje poprzez zamieszczenie ogłoszenia w jednym z serwisów internetowych do tego przystosowanych

wnioskodawczyni dopuszcza wynajem podmiotom/firmom, które następnie będą mogły lokale podnajmować, także krótkoterminowo, ale już w ramach ich własnej działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni wraz z mężem jest współwłaścicielem dwóch mieszkań, które są wynajmowane. Podatek od najmu w całości rozlicza mąż wnioskodawczyni. W niedalekiej przyszłości małżonkowie ustanowią rozdzielność majątkową w wyniku której zainteresowana stanie się wyłączną właścicielką tych mieszkań.Każde z mieszkań ma 4 pokoje nadające się do najmu. Są one wynajmowane różnym najemcom. Innych nieruchomości zainteresowana nie posiada. Mieszkania te wnioskodawczyni traktuje jako lokatę kapitału, a w przyszłości jako prawdopodobne miejsce zamieszkania jej dzieci. Dlatego też po staniu się ich wyłącznym właścicielem zainteresowana planuje kontynuować najem na następujących zasadach, które pomogą jej zminimalizować nakład pracy:Zainteresowana przy tym nie będzie świadczyć żadnych usług dodatkowych (jak chociażby sprzątanie, pranie, zmiana pościeli itp.). Najem nie będzie spełniał definicji usług hotelarskich, nie będą podejmowane działania marketingowe w celu poszukiwania klientów. Wnioskodawczyni nie prowadziła ani nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami, zarządzania nimi czy ich wynajmu. Z wykształcenia jest ona psychoterapeutką i po urlopie macierzyńskim zamierza wrócić do zawodu.Zainteresowana zadała pytanie, czy przychody z najmu będzie mogła opodatkować ryczałtem ewidencjonowanym? W przedmiotowej sprawie organ podatkowy zajął następujące stanowisko:Pełną treść interpretacji można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów