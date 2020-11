GTU: usługi transportowe a spedycyjne w nowym JPK_VAT

13 grup towarów i usług podatnicy muszą raportować fiskusowi w wysyłanych od rozliczeń za październik plikach JPK w zakresie sprzedaży. Wśród tych znalazły się usługi transportowe oraz magazynowe. A co z usługami spedycyjnymi?

Usług spedycyjnych nie należy raportować organom podatkowym. Między transportem, magazynowaniem a spedycją jest jednak cienka granica

52.10.11.0 - Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych

52.10.12.0 - Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

52.10.13.0 - Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż

52.10.19.0 - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

49.41.11.0 Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami

49.41.12.0 Transport drogowy produktów naftowych cysternami

49.41.13.0 Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami

49.41.14.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

49.41.15.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych

49.41.16.0 Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt

49.41.17.0 Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

49.41.18.0 Transport drogowy przesyłek pocztowych

49.41.19.0 Pozostały transport drogowy towarów

49.41.20.0 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

49.42.11.0 Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych

49.42.19.0 Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami

Firma świadcząca usługi transportowe oraz gospodarki magazynowej – sklasyfikowane w PKWiU 2015 pod symbolami ex 49.4, ex 52.1 (Sekcja H) musi pamiętać, aby wystawiane z tego tytułu faktury sprzedaży w nowym JPK z deklaracją oznaczać symbolem GTU_13.Co pod wskazanymi wyżej symbolami się kryje?W przypadku gospodarki magazynowej ustawodawca uściślił, że wskazanym symbolem GTU należy oznaczać faktury sprzedaży dokumentujące usługi znajdujące się w PKWiU ex 52.1. Tutaj mieszczą się natomiast:W przypadku usług transportu drogowego towarów pod symbolem PKWiU ex 49.4 wymieniono natomiast:Resort finansów w odpowiedziach dotyczących nowego JPK wyjaśnił przy tym, że:Usługi spedycyjne zostały zaś sklasyfikowane pod symbolem PKWiU 52.29.12.0 jako „Pozostałe usługi spedycji towarów” – który to symbol dla GTU_13 nie został przewidziany. Jak nadto wyjaśnił m.in. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 7.11.2018 r., nr 0113-KDIPT1-2.4012.632.2018.2.KT:Podobnie organ ten wypowiedział się też w interpretacji indywidualnej z dnia 13.04.2018 r. nr 0112-KDIL1-3.4012.99.2018.1.AW.Zatem same organy podatkowe wskazują, iż usługi spedycyjne różnią się od usług transportowych. Są znacznie szersze. W związku z powyższym, zdaniem autora, firma świadcząca usługi spedycyjne nie powinna ich oznaczać w nowym JPK_VAT symbolem GTU_13, jako że ustawodawca wprost na to nie wskazał, odnosząc się jedynie do wybranych usług transportowych oraz magazynowania.