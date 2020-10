Nowy JPK_VAT: kody GTU dla usług transportowych i magazynowych

Od października 2020 r. nowy plik JPK_VAT z deklaracją zastąpi dotychczasowy JPK_VAT oraz deklarację VAT-7/7K. Zmianom tym będzie towarzyszył m.in. nowy obowiązek oznaczania wybranych faktur kodami GTU. Kod numer 13 został przeznaczony dla usług transportowych i magazynowych.

Ustawodawca przewidział 13 kodów grup towarów i usług, które trzeba będzie uwzględniać w strukturze JPK w zależności od zawartej transakcji. Kody te stosują dostawcy towarów i usług. Numer 13 dotyczy transportu i magazynowania.

Transport drogowy towarów

Transport drogowy towarów samochodami-chłodniami

Transport drogowy produktów naftowych cysternami

Transport drogowy pozostałych cieczy i gazów cysternami

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów w kontenerach

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu towarów masowych suchych

Transport drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu żywych zwierząt

Transport drogowy towarów pojazdami napędzanymi siłą mięśni ludzkich lub ciągnionymi przez zwierzęta

Transport drogowy przesyłek pocztowych

Pozostały transport drogowy towarów

Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą

Usługi związane z przeprowadzkami, świadczone na rzecz gospodarstw domowych

Pozostałe usługi związane z przeprowadzkami.

Transport drogowy towarów w nowym JPK_VAT z deklaracją Transport i usługi magazynowe - faktury dokumentujące te czynności będą musiałby być oznaczane kodem GDU 13. Nie chodzi tutaj jednak o wszelkie usługi transportowe, a jedynie w zakresie transportu drogowego towarów. Również w przypadku usług magazynowych należy pamiętać o ograniczeniach w oznaczaniu GTU.

Fiskus wyjaśnia



Czy transakcję dostawy towarów wraz z transportem jako elementem cenotwórczym, gdy z warunków dostawy wynika, że dostawca musi dostarczyć towar w określone miejsce, należy oznaczyć GTU_13?



Nie. W przedstawionej sytuacji podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy, dlatego w tym przypadku oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania.

Magazynowanie i przechowywanie towarów zamrożonych lub schłodzonych

Magazynowanie i przechowywanie cieczy i gazów

Magazynowanie i przechowywanie ziaren zbóż

Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Transport i gospodarka magazynowa to usługi, które w nowym JPK_VAT będą musiały być oznaczone kodem GTU 13. Nie chodzi tutaj jednak o wszystkie usługi mieszczące się w powyższych, a jedynie wybrane przez ustawodawcę. Ten posłużył się w tym zakresie Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług 2015. Interesuje go tutaj Sekcja H, symbole ex 49.4 i ex 52.1. Na tej podstawie jesteśmy w stanie wskazać, które usługi w zakresie transportu i magazynowania będą musiały być oznaczane GTU Nie mieści się tutaj zatem chociażby transport lotniczy, kolejowy bądź morski czy przewóz osób – bez względu na środek transportu.W powyższym nie mieszczą się usługi wspomagające transport (a związane z magazynowaniem np. usługi przeładunku), spedycyjne (które są usługami szerszymi od samego transportu), czy też wynajem nieruchomości na potrzeby magazynowe.Jedynie usługi wyżej wymienione winny być oznaczone kodem GTU 13.