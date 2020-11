Nowy JPK_VAT z deklaracją: problemy praktyczne

W listopadzie po raz pierwszy (za październik) przedsiębiorcy muszą złożyć fiskusowi jednolity plik kontrolny na nowych zasadach. Poniżej prezentujemy wybrane problemy z tym związane i ich rozwiązania.

Nowy JPK_VAT zastąpi dotychczasową deklarację VAT-7 czy VAT-7K. Ściągając jednak z podatników ten jeden obowiązek (inne deklaracje i informacje będą nadal składane), fiskus nałożył na nich szereg nowych. Chce on bowiem, aby w JPK_VAT ujawniać mu szereg nowych informacji.

Duplikat faktury zakupu

faktura dotarła do odbiorcy i została zaksięgowana - podatnik nie rozlicza podatku z duplikatu,

faktura dotarła do odbiorcy, lecz nie została zaksięgowana - w polach: "data wystawienia dowodu zakupu" i "data wpływu dowodu zakupu" należy podać datę wystawienia i wpływu faktury pierwotnej,

faktura nie trafiła do odbiorcy - należy rozliczyć podatek VAT zgodnie z datą otrzymania duplikatu, wpisując do ewidencji dane z tego duplikatu.

Nowy JPK_VAT to rewolucja w zakresie wymaganych danych, które trzeba będzie co miesiąc przekazywać fiskusowi. I tak chce on mieć informacje o wszystkich fakturach wystawionych w danym miesiącu - nawet dla przysłowiowych Kowalskich. Nadto trzeba będzie go zawiadamiać, czego konkretnie transakcja dotyczyła - w przypadku wybranych towarów i usług.

GTU przy naprawie samochodu

Transport drogowy/holowanie samochodów a oznaczenie GTU

Faktury do paragonów

Gdy faktura ulegnie zagubieniu bądź zniszczeniu, nabywca może wystąpić do sprzedawcy o wystawienie jej duplikatu. Duplikat faktury ma taką samą moc prawną, jak faktura pierwotna. Dokumentuje on to samo zdarzenie gospodarcze. Nabywca ma prawo do odliczenia podatku zarówno na podstawie faktury jak i wystawionego na jej podstawie duplikatu.Termin odliczenia VAT jest tutaj uzależniony od okoliczności wystawienia duplikatu. I tak jeżeli nabywca towaru/usługi dokona odliczenia podatku na podstawie otrzymanej faktury, która następnie ulegnie zniszczeniu bądź zagubieniu – duplikat będzie stanowił jedynie potwierdzenie prawa do odliczenia podatku, odliczonego na podstawie posiadanej wcześniej faktury.Jeżeli zaś nabywca faktury pierwotnej nie otrzymał, duplikat będzie traktowany jak oryginał faktury, a co za tym idzie – VAT zostanie odliczony na podstawie tego duplikatu.Jak duplikat wykazać w pliku JPK? Jeżeli duplikat został wydany, bo faktura uległa zniszczeniu lub zagubieniu, ale wcześniej (zgodnie z ministerialnymi wyjaśnieniami):W nowym JPK_VAT z deklaracją podatnicy muszą oznaczać faktury dokumentujące sprzedaż wybranych towarów i usług. Wśród nich znalazła się sprzedaż pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 - 8708 oraz CN 8708 10 – ustawodawca przewidział tutaj kod GTU oznaczony numerem 7.Powstaje w związku z powyższym pytanie, czy podatnik świadczący kompleksową usługę naprawy samochodu , do wykonania której zużywa nabyte części samochodowe mieszczące się w GTU_07, kodem tym powinien oznaczyć wystawioną fakturę?Wydaje się że nie. Świadczeniem podstawowym jest tutaj bowiem naprawa samochodu, zaś inne czynności, czyli wymiana części, mają tutaj charakter pomocniczy dla świadczenia głównego i służą realizacji celu głównego, którym jest naprawa samochodu, a nie sprzedaż części samochodowych. W takim przypadku zatem dochodzi do wykonania usługi w postaci naprawy samochodu a nie sprzedaży części i w rezultacie faktury nie należy oznaczać kodem GTU_07.Dla świadczenia usług transportowych i gospodarki magazynowej - Sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1 – ustawodawca przewidział odrębny symbol GTU oznaczony numerem 13.Resort finansów wyjaśnił przy tym, żeSymbolem GTU_13 należy zatem oznaczyć usługi transportu drogowego towarów mieszczące się w grupowaniu PKWiU 49.4. Warto tutaj dodać, że pod symbolem PKWiU 52.21.25 kryją się usługi holowania w transporcie drogowym. Jeżeli zatem dany samochód jest dla przykładu przewożony na lawecie bądź na innym samochodzie, jego transport będzie mieścił się w PKWiU 49.4 i faktura go dokumentująca będzie musiała być oznaczona GTU_13. Symbolem tym nie należy natomiast oznaczać faktur dokumentujących holowanie samochodu.Do tej pory nie było obowiązku ujmowania w JPK_VAT faktur wystawianych do paragonów dokumentujących sprzedaż dla osób prywatnych – wystarczyło tutaj wykazać jedynie raport fiskalny. Teraz to się zmienia.Poczynając od października 2020 r. w JPK_VAT z deklaracją należy wykazywać wszystkie faktury wystawiane do paragonów. Faktury te należy ujmować w ewidencji za okres, w którym zostały wystawione. Nie zwiększają one przy tym wartości sprzedaży i podatku należnego w okresie, w którym zostały wystawione – jako że wartości z nich wynikające były już ujęte w raporcie z kasy fiskalnej. Faktury takie winny być oznaczone symbolem „FP”.